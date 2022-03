Ζελένσκι: Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη

Στη μετάδοση ενός ακόμη δραματικού μηνύματος προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προειδοποίησε πως εάν «πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη».

Το νέο διάγγελμα Ζελένσκι προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνες που είχαν τοποθετηθεί σε πόλεις της Πολωνίας, της Γεωργίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ουγγαρίας. Στην αρχή της ομιλίας του, ο Ζελένσκι τήρησε ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς του πολέμου.

In the centre of Tbilisi, #Georgia — a country invaded by Russia in 2008, thousands of #Georgians 're watching @ZelenskyyUa 's latest speech: "Support Ukraine," he says. “If #Ukraine falls, so does all of Europe.” pic.twitter.com/PgHahjhRYT