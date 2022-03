Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσοι έβαλαν άρρωστα παιδιά να σχηματίσουν «Ζ» με τα σώματα τους στο χιόνι

Πρόκειται για μια φωτογραφία που δημοσιεύει το βρετανικό Sky News και δείχνει παιδιά με καρκίνο να στέκονται έξω στο χιόνι, έχοντας σχηματίσει με τα σώματά τους το γράμμα «Ζ». Με αυτό τον τρόπο τα αναγκάζουν να δείξουν την στήριξή τους στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εμπνευστής της απάνθρωπης αυτής πράξης είναι ο Βλαντιμίρ Βαβίλοφ, πρόεδρος φιλανθρωπικής οργάνωσης για τον καρκίνο που διαχειρίζεται ξενώνα στην πόλη του Καζάν.

Pictures show how terminally ill children in Russia were encouraged to stand outside in the snow in the shape of a letter "Z" to show support for the country's invasion of Ukraine https://t.co/D3qJiY7da4