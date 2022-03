Συγκλονίζει η έγκυος που κατηγορήθηκε από τους Ρώσους ως «ηθοποιός» - Πώς έγινε η επίθεση και ποια είναι η πολυσυζητημένη Ουκρανή

«Ο βομβαρδισμός έγινε στις 9 Μαρτίου, στο νοσοκομείο νούμερο 3 στη Μαριούπολη», τόνισε. «Ήμασταν ξαπλωμένοι στους θαλάμους όταν τζάμια, θραύσματα, παράθυρα και τοίχοι πετάχτηκαν», περιέγραψε στη συνέχεια και συμπλήρωσε ότι «δεν ξέρουμε πώς συνέβη. Ήμασταν στους θαλάμους και μερικοί είχαν τον χρόνο να καλυφθούν σε αντίθεση με άλλους».



Υπενθυμίζεται πως η ρωσική πρεσβεία στη Μεγάλη Βρετανία βρέθηκε στο στόχαστρο των χρηστών του Twitter καθώς μέσα από αναρτήσεις της αμφισβήτησε ότι τραυματίστηκαν άμαχοι από τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, ενώ έφτασε μέχρι και στο σημείο να υποστηρίξει πως μία από τις γυναίκες που απεικονίζονταν να έχουν χτυπηθεί… φορούσε μέικ απ!

Οι εικόνες των εγκύων να μεταφέρονται αιμόφυρτες πάνω σε φορεία μετά το ρωσικό χτύπημα από αέρος, συγκλόνισαν τόσο τη διεθνή κοινή γνώμη, όσο και κορυφαίες προσωπικότητες του πλανήτη, αναδεικνύοντας έντονα μια ακόμα πτυχή της ανθρωπιστικής τραγωδίας που βιώνουν οι πολίτες της Ουκρανία.

Παράλληλα η ρωσική πρεσβεία επιδόθηκε σε έναν διαδικτυακό αγώνα προκειμένου να πείσει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ σε ορισμένες από τις αναρτήσεις τόνιζε ότι χρησιμοποιήθηκαν... ηθοποιοί από τους Ουκρανούς για να προκαλέσουν την κοινή γνώμη.

Ωστόσο οι χρήστες των social media μίλησαν για «βαρέλι δίχως πάτο» υβρίζοντας την Ρωσία και έκαναν λόγο για εγκλήματα πολέμου.

Μάλιστα το Twitter αφαίρεσε το εν λόγω περιεχόμενο από τη Ρωσική Πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Twitter είπε στο BBC: «Λάβαμε μέτρα επιβολής κατά των Tweets που αναφέρατε, καθώς παραβίαζαν τους Κανόνες του Twitter, και συγκεκριμένα τις πολιτικές μας περί μίσους και καταχρηστικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με την άρνηση βίαιων γεγονότων».

Στο μεταξύ , σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε πως «πριν βομβαρδιστεί το μαιευτήριο, Ουκρανοί εθνικιστές το είχαν εκκενώσει από προσωπικό και νοσηλευμένους και είχαν πάρει θέσεις μάχης», εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό έγινε ο στοχευμένος βομβαρδισμός από τους Ρώσους.

Οι εικόνες όμως από την επίθεση έδειξαν τραυματισμένες εγκύους να μεταφέρονται με φορεία έξω από το κτίριο, αμέσως μετά την επίθεση, ενώ δεν φάνηκε να υπάρχει ίχνος από τα ουκρανικά τάγματα, τα οποία επικαλέστηκε η Ζαχάροβα, για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι οι Ρώσοι στόχευσαν το μαιευτήριο.

Ποια είναι η Ουκρανή «ηθοποιός» Μαριάνα, που έγινε... καραμέλα στο στόμα της ρωσικής προπαγάνδας

Αποτελεί ένα από τα πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων 48 ωρών στο πεδίο των μαχών. Η Μαριάνα από την Ουκρανία, είναι για τους συμπατριώτες της, η πιο τρανή απόδειξη της βαρβαρότητας που επιδεικνύουν τα ρωσικά στρατεύματα κατά την εισβολή τους σε ουκρανικά εδάφη. Η φωτογραφία της να εξέρχεται αιμόφυρτη από μαιευτήριο της Μαριούπολης, το οποίο έχει μόλις βομβαρδιστεί, συγκλόνισε τη κοινή διεθνή γνώμη, επισημαίνοντας έντονα μια σκληρή και απάνθρωπη πλευρά της ανθρωπιστικής τραγωδίας που βιώνουν οι Ουκρανοί.





Ευτυχώς που για την Μαριάνα και για κάθε Μαριάνα που πέφτει θύμα της ρωσικής προπαγάνδας, υπάρχουν τα ντοκουμέντα που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς των εισβολέων.

Μέσα από το προφίλ της νεαρής Ουκρανής στο Instagram που όπως έγινε γνωστό γέννησε πριν από λίγες μέρες ένα υγιέστατο κοριτσάκι, υπάρχουν πρόσφατα αναρτημένες φωτογραφίες της που αποδεικνύουν ότι πράγματι ήταν έγκυος, όταν ο ρωσικός πύραυλος έπεσε πάνω στο μαιευτήριο, τραυματίζοντας συνολικά 17 ενήλικες, μεταξύ των οποίων γιατροί, νοσηλευτές και γυναίκες σαν την Μαριάνα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Από μια γρήγορη περιήγηση στη σελίδα της, διαπιστώνεται ότι η Μαριάνα πριν το πόλεμο εργαζόταν ως αισθητικός. Διαφήμιζε τα προϊόντα που πουλούσε μέσω των σόσιαλ μίντια αλλά και μέσω του δικτύου επικοινωνίας Telegram.

Στην τελευταία αναρτημένη φωτογραφία της ποζάρει επιδεικνύοντας την φουσκωμένη κοιλιά της, απόδειξη ότι πλησίαζε η ώρα που έδινε ζωή στο πλασματάκι που είχε μέσα της. Σε μια άλλη φωτογραφία ποζάρει μαζί με τον σύντροφο της, μέρες πριν εισβάλει στη ζωή τους ο ρώσικος εφιάλτης. Η Ουκρανή δημοσιογράφος Olga Tokariuk έγραψε στο Twitter ότι ενημερώθηκε από έναν συγγενή της Μαριάνας που της είπε πως κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της και πως το βράδυ της Πέμπτης στις 10, η νεαρή αισθητικός έφερε στο κόσμο το κοριτσάκι της. «Έχει πολύ κρύο και οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν» ήταν τα τελευταία λόγια της Μαριάνας στη σύντομη επικοινωνία που είχε με τον συγγενή της, έγραψε η Olga Tokariuk.

I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ