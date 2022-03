Cyprus Customer Excellence Awards 2021: Σάρωσαν τα βραβεία οι Υπεραγορές Αλφαμέγα

• Εννέα βραβεία για την εμπειρία ψωνίσματος που προσφέρουν στους πελάτες τους

Στην κορυφή των Cyprus Customer Excellence Awards 2021 βρέθηκαν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα. Η εταιρεία αναδείχθηκε ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της φετινής διοργάνωσης, αποσπώντας συνολικά εννέα βραβεία για τη μοναδική εμπειρία ψωνίσματος που προσφέρει.



Ειδικότερα, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα απέσπασαν το τιμητικό βραβείο Customer Focused Business of the Year, τρία βραβεία GOLD στις κατηγορίες Best use of Technologies in Customer Service, Best Customer Loyalty & Engagement Initiative και Best Customer Experience Initiative or Strategy, τρία SILVER στις κατηγορίες Retail, Best Use of Customer Data & Insights και Best online Customer experience και δύο BRONZE στις κατηγορίες Best Customer Service Initiative B2C και Best Use of Rewards & Incentives.



Τα Cyprus Customer Excellence Awards της Bousias Cyprus βραβεύουν κάθε χρόνο τις εταιρείες που επενδύουν στην εξυπηρέτηση των πελατών τους και αποδεικνύουν έμπρακτα την αφοσίωσή τους, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν την προσφορά μιας θετικής εμπειρίας ψωνίσματος.



Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα έχουν κάνει άλματα στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο, πρωτοπορώντας και εισάγοντας καινοτομίες που είχαν ως αποτέλεσμα την προσφορά μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας ψωνίσματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Μεταξύ άλλων, η εμπειρία ψωνίσματος που προσφέρει η εταιρεία έχει εμπλουτιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα φυσικά καταστήματά της, όπως τα ταμεία self-checkout και οι ηλεκτρονικές ετικέτες, αλλά και με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος Αλφαμέγα, το οποίο λειτούργησε εν μέσω πανδημίας, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προμηθεύονται όλα τα απαραίτητα από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού τους, απολαμβάνοντας τα ίδια προνόμια που απολαμβάνουν οι επισκέπτες στα φυσικά καταστήματα.



Μεταξύ άλλων, οι Αλφαμέγα διαθέτουν αυτή τη στιγμή μερικά από τα πιο δημοφιλή προγράμματα επιβράβευσης, μαζί με τις εφαρμογές τους, όπως το Stick & Win App, το οποίο ξεπέρασε τους 100.000 χρήστες το 2021 και το Alphamega Loyalty App, μέσα από το οποίο οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για τρέχουσες προσφορές, να εξαργυρώνουν βαθμούς και να απολαμβάνουν εκπτώσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες και εξατομικευμένες προσφορές.



Σε δηλώσεις του ο CEO των Υπεραγορών Αλφαμέγα, Γιωργος Θεοδότου, ανέδειξε ότι «τα βραβεία που απέσπασαν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα αποτελούν αναγνώριση των προσπαθειών μας για συνεχή εξέλιξη, με γνώμονα την προσφορά μιας μοναδικής εμπειρίας ψωνίσματος στους πελάτες μας. Ο πήχης είναι πλέον πολύ ψηλά και αυτό μας γεμίζει με υπερηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα με πείσμα για να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο. Οι ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή αλλάζουν διαρκώς, γι’ αυτό κι εμείς εξελισσόμαστε συνεχώς, ώστε να είμαστε σε θέση να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στα νέα δεδομένα αλλά και να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, καινοτομώντας και προτείνοντας νέες εμπειρίες ψωνίσματος».