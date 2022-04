Φρίκη χωρίς τέλος στη Μπούκα: «Μαρκαρισμένα» πτώματα γυναικών με σβάστικες – «Βίαζαν κορίτσια 10 ετών»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι οι Ρώσοι έχουν διαπράξει «τα πιο τρομερά εγκλήματα πολέμου» από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τρομοκρατούν τους αμάχους «μόνο και μόνο για την ευχαρίστησή τους». «Σκότωσαν ολόκληρες οικογένειες -ενήλικες και παιδιά- και προσπάθησαν να κάψουν τα πτώματα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του την Τρίτη 5/4.



Περιέγραψε πώς οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν πολίτες μέσα στα αυτοκίνητά τους και στο δρόμο, καθώς και στα ίδια τους τα σπίτια. «Κάποιοι από αυτούς πυροβολήθηκαν στους δρόμους, άλλοι πετάχτηκαν σε πηγάδια, ώστε να πεθάνουν εκεί μέσα στον πόνο… Πολίτες συνθλίβονταν από τανκς ενώ κάθονταν στα αυτοκίνητά τους στη μέση του δρόμου – μόνο και μόνο για την ευχαρίστησή τους», είπε.

Σφαγή στη Μπούκα: Βιασμοί κοριτσιών 10 ετών και φρικτά βασανιστήρια

Ο Ζελένσκι Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι μαχητές βίαζαν και σκότωναν Ουκρανές γυναίκες μπροστά στις οικογένειές τους. «Τους έκοβαν άκρα, τους έκοβαν το λαιμό… Τους έβγαζαν τη γλώσσα μόνο και μόνο επειδή ο επιτιθέμενος δεν άκουγε αυτό που ήθελε να ακούσει από αυτές», είπε.

«Αυτό δεν διαφέρει από άλλους τρομοκράτες, όπως το Ισλαμικό Κράτος», είπε ο Ζελένσκι. «Εδώ αυτό γίνεται από ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Η συγκλονιστική περιγραφή έρχεται καθώς προέκυψαν περαιτέρω ισχυρισμοί ότι Ρώσοι στρατιώτες βίασαν κορίτσια ηλικίας μόλις 10 ετών και έκαψαν σβάστικες στα σώματα των θυμάτων τους.

Russian soldiers loot, rape and kill. 10 y.o. girls with vaginal and rectal tears. Women with swastika shaped burns. Russia. Russian Men did this. And Russian mothers raised them. A nation of immoral criminals