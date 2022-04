Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες απώλειες για τον ρωσικό στρατό - Νεκροί δύο συνταγματάρχες και δύο αντισυνταγματάρχες

Δεν σταματάει να μετράει απώλειες ο ρωσικός στρατός στο μέτωπο του πολέμου με την Ουκρανία. Και αυτό διότι όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Οζερσκ η κηδεία του συνταγματάρχη Αλεξάντερ Μπεσπάλοφ.

Όπως σημειώνεται σε μία τοπική ανακοίνωση ο Μπεσπάλοφ σκοτώθηκε στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως ο συνταγματάρχης ήταν διοικητής του 59ου Συντάγματος Αρμάτων (της 144ης Μεραρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκίων)

Στο μεταξύ μία φωτογραφία του νεκρού συνταγματάρχη που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τον απεικονίζει να έχει κρεμασμένες δύο σειρές από μετάλλια στο στήθος του. «Είναι αδύνατο να περιγράψεις με λόγια τι πόνο νιώθεις όταν χάνεις ένα στενό και αγαπημένο άτομο», τόνισε η αδερφή του και πρόσθεσε πως «αγαπημένε μου αδερφέ, θα είσαι πάντα ζωντανός στις καρδιές μας!»

Colonel Alexander Bespalov, the commander of the 59th Guards Tank Regiment (part of the 144th Guards Motorized Rifle Division), was killed in Ukraine.https://t.co/eKtTippOWrhttps://t.co/UgcCe7ZTKQ pic.twitter.com/Dtfm3Mglxn