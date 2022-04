Επιστροφή Γλυπτών του Παρθενώνα: Σε συναντήσεις στο Σίδνεϊ προχωρεί η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο των επαφών της στο Σίδνεϊ, συναντήθηκε με τις δύο Εθνικές Επιτροπές της Αυστραλίας που εργάζονται συστηματικά για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Είχε μακρά συνεργασία με τον David Hill και τον George Vardas, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Australian Parthenon Association, καθώς και με τον Emmanuel Comino, Πρόεδρο της International Organising Committee - Australia for the Restitution of the Parthenon Marbles.

Η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε εκτενώς τις δύο Επιτροπές για τις πρόσφατες εξελίξεις, μετά την σημαντική απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου της UNESCO, σε ό,τι αφορά το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την επικείμενη συνάντηση των ανά τον κόσμο Εθνικών Επιτροπών, τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Αθήνα, για τη λήψη αποφάσεων για τον συντονισμό των Επιτροπών σε κοινές δράσεις πίεσης προς τη βρετανική πλευρά.

Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Επιτροπών για τη διαρκή τους στήριξη και τις άοκνες προσπάθειες τους για τη διεθνή προβολή του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ