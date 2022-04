Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: «Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, η Ρωσία γνωρίζει την ήττα της και θα προκαλέσει πόνο»

Για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας προειδοποίησε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, ενώ η Μόσχα εμμένει στην πολιτική των απειλών αφήνοντας αιχμές και για χρήση πυρηνικών.

«Μας περιμένουν εξαιρετικά δύσκολες εβδομάδες» τόνισε ο Ολέκσιι Ρέζνικοφ, ενώ επισήμανε ότι θα ενταθούν τα χτυπήματα στα ανατολικά, στην περιφέρεια του Ντονμπάς.

«Η Ρωσία γνωρίζει τη στρατηγική της ήττα, όμως θα συνεχίσει να προκαλεί όσο το δυνατόν περισσότερο πόνο μπορεί» συμπλήρωσε.

Οι απειλές του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε για άλλη μια φορά, νωρίτερα, ότι «όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στο Ντονμπάς και την Ουκρανία θα εκπληρωθούν».

«Θέλω να τονίσω ξανά: όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγουμε στο Ντονμπάς και την Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου, θα εκπληρωθούν», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη του Συμβουλίου Νομοθετών της Ρωσίας, σύμφωνα με το Russia Today.

Επιπλέον, ο Πούτιν προειδοποίησε για τις συνέπειες της εξωτερικής ανάμειξης στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αφήνοντας, μάλιστα, έμμεσες αιχμές ακόμα και για τη χρήση πυρηνικών. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, εάν κάποιος προσπαθήσει να παρέμβει στα γεγονότα και να δημιουργήσει απαράδεκτες στρατηγικές απειλές για τη Ρωσία, τότε η απάντηση θα είναι «αστραπιαία και γρήγορη». «Διαθέτουμε όλα τα εργαλεία για το σκοπό αυτό. Ανάμεσα σε αυτά, είναι ένα για το οποίο κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί. Και δεν θα καυχηθούμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Και θέλω να το γνωρίζουν όλοι αυτό», τόνισε.

Putin: "If anyone decides to meddle in ongoing events and create unacceptable strategic threats for Russia, they must know our response will be lightning-quick.



"We have all the instruments for this, ones nobody else can boast of. And we will use them, if we have to." pic.twitter.com/1D8Q48p0Ui