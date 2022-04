Tζόνι Ντεπ VS Άμπερ Χερντ: Tα πιο χιουμοριστικά tweets για τη δίκη του πρώην ζευγαριού

Το ζευγάρι χώρισε τον Μάιο του 2016, με τη Χερντ να ζητάει περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία εναντίον του Ντεπ και τον κατηγόρησε για κακοποίηση.

Μετά από... αρκετές βόλτες στις δικαστικές αίθουσες, αυτή την περίοδο βρίσκεται μία ακόμη δίκη σε εξέλιξη, αυτή τη φορά από τον Ντεπ που κατηγορεί την άλλοτε αγαπημένη του, για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα της «Washington Post». Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα η ηθοποιός αναφερόταν στο πώς επιβίωσε από τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας που ζούσε.

Στη δίκη έχουν ακουστεί πολλά κι έπεται συνέχεια αφού δεν έχει ολοκληρωθεί. Από το «Απλά σε χτύπησα, μην κάνεις σαν μωρό!» της Χερντ, μέχρι το «Βρήκα ανθρώπινα περιττώματα στο κρεβάτι μου» του Ντεπ, οι καταθέσεις παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο στα ξένα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στα social media.

Καθημερινά, χρήστες απομονώνουν δηλώσεις και ατάκες που ακούγονται στο δικαστήριο τόσο στο Twitter, όσο και στο TikTok και το αποτέλεσμα, είναι το παρακάτω:

O Nτεπ απαντάει σε ερώτηση για το αν είναι πιο μεγάλος σωματικά από την πρώην γυναίκα του:

Η κατάθεση του Ντεπ έγινε μέχρι και διασκευή του «Nothing Else Matters» των Metallica.

Johnny Depp Performs ‘Nothing Else Matters’ (Metallica Cover) During His Testimony. Hilarious … 🤣 pic.twitter.com/0xhwyPtbck

Σε ποιον λείπει ο Τζακ Σπάροου;

Η δικαστής ρωτάει αν έκαναν όλοι την... εργασία τους αυτή την εβδομάδα

Ο ηθοποιός διαβάζει ένα γραπτό μήνυμα που είχε στείλει στη Χερντ με... ποιητικό τρόπο.

Ο ηθοποιός απορεί πώς πήρε η Χερντ τον ρόλο της στο φιλμ «Aquaman»

Ο θυρωρός του Ντεπ καταθέτει μέσα από το αυτοκίνητό του και τα γέλια είναι πολλά

Witness on Johnny Depp Trial “I don’t even remember what I had for breakfast “😂😂😂😂.I would of laugh too Johnny #JohnnyDeppDeservesJustice #JohnnyDepp pic.twitter.com/rlLXva3Qmx