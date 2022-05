Φιλαράκια: Πέθανε ηθοποιός της σειράς

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή συμπρωταγωνίστριά του.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Mike Hagerty σε ηλικία 67 ετών στο Los Angeles. Οι συνθήκες θανάτου του ηθοποιού δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Ο Mike Hagerty έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή σε επεισόδια της επιτυχημένης σειράς «Τα Φιλαράκια«, όπου υποδυόταν τον κύριο Treeger, τον επιστάτη της πολυκατοικίας που ήθελε να κάνει έξωση στην Rachel και στην Monica.

Ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως: «Boston Legal,» «Brooklyn Nine-Nine,» «Cheers,» «Community,» «CSI,» «Curb Your Enthusiasm,» «Entourage,» «ER,» «Ghost Whisperer,» «Glee,»

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η Bridget Everett, συμπρωταγωνίστριά του στην σειρά Somebody, Somewhere.

