Φορώντας μόνο ένα μαύρο καλτσόν η Ελένη Φουρέιρα ποζάρει για το νέο της άλμπουμ.

Καλτσοόν, γιαλιά ηλίου και γόβες είναι τα αξεσουάρ που «ντύνουν» τη Φουρέιρα για αυτή τη φωτογράφιση.

«Έριξε το Instagram με την ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό γράφωντας χαρακτηριστικά: «You haven’t seen enough of me yet…stay tuned»

Δείτε την ανάρτηση και τις φωτογραφίες: