Μαντόνα: Σάλος με το NFT βίντεό της που «γεννά» δέντρα και ρομπότ – Τι απαντά η ίδια

Η συνεργασία της Μαντόνα με τον γραφίστα και animator Beeple (Michael Joseph Winkelmann) για τρία βίντεο NFT, δεν έχει αποσπάσει και τα καλύτερα σχόλια. Τα NFT (non-fungible tokens) είναι ψηφιακά αρχεία που πωλούνται και έχουν ένα συγκεκριμένο ψηφιακό αποτύπωμα για τη γνησιότητά τους. Μόνο που τα συγκεκριμένα περιέχουν και τα γεννητικά όργανα της 63χρονης σούπερ σταρ καθώς χρειάστηκαν σαρώσεις με αρκετά κοντινά πλάνα επειδή η ίδια θέλει να μεταδώσει το μήνυμα ότι «ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεις τη ζωή και δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείψεις την ελπίδα».

