«Πρόεδρε είμαστε εδώ!»: Οι Ουκρανοί ελευθέρωσαν εκτάσεις ως τα σύνορα με τη Ρωσία κι έστειλαν βίντεο στον Ζελένσκι

Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται το Χάρκοβο έχουν φθάσει στα σύνορα με τη Ρωσία, όπως είπε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τα σχόλια του κυβερνήτη της περιφέρειας του Χαρκόβου Ολεχ Σινεγκούποφ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Στο μήνυμά τους δε, απευθύνονται στον Ουκρανό πρόεδρο, αναφέροντας: «Κύριε Πρόεδρε, Ανώτατε Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, αναφέρω: σήμερα, 15 Μαΐου, το 227ο τάγμα της 127ης Ταξιαρχίας των Δυνάμεων Εδαφικής Άμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων έφτασε στα σύνορα και στα σύνορα με τη Ρωσία, τον. Πρόεδρε, εδώ είμαστε».

