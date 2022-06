Ο Τζόνι Ντεπ προσέλαβε νομική σύμβουλο που είδε στο... Netflix - Η ατάκα που την έπεισε για τη αθωότητά του!

Ο Τζόνι Ντεπ οφείλει σε μεγάλο βαθμό τον δικαστικό του θρίαμβο επί της Άμπερ Χερντ και τη δικαίωσή του στα μάτια ολόκληρου του πλανήτη στην εξαιρετική νομική του ομάδα, τα μέλη της οποίας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να αποκατασταθεί η αλήθεια και να «κερδίσει ξανά τη ζωή του» ο εντολέας τους.

Σε οποιονδήποτε παρακολούθησε τη δίκη (και ήταν εκατομμύρια αυτοί που το έκαναν) ήταν εμφανές από την πρώτη στιγμή ότι o Μπέντζαμιν Τσου, η Καμίλ Βάσκεζ και οι υπόλοιποι δικηγόροι του Ντεπ δεν μοιράζονταν απλώς μια τυπική επαγγελματική σχέση μαζί του. Οι εκφράσεις των προσώπων τους κατά τη διάρκεια της δίκης, η συμπαράσταση που προσέφεραν στον 58χρονο ηθοποιό τις στιγμές που άκουγε να λέγονται φρικτά πράγματα για αυτόν και η αφοσίωση που επέδειξαν τις έξι εβδομάδες της πολύκροτης δίκης στη Βιρτζίνια αποκαλύπτουν μια φιλία με γερές βάσεις και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ούτε μία στιγμή δεν φάνηκε να κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους στην αθωότητα του πελάτη τους, καθώς και η σιγουριά τους ότι επρόκειτο να δικαιωθεί.

#JohnnyDepp team's legal consultant #KathleenZellner , of "Making a Murderer" fame, reacted to the verdict on the @LawCrimeNetwork . pic.twitter.com/rY5UuLQQRR

Υπάρχει όμως ένας πρόσωπο σε αυτή τη νομική ομάδα που, σε αυτήν τουλάχιστον την περίπτωση, έμεινε μακριά από τις κάμερες, προσφέροντας ωστόσο πολύτιμες νομικές συμβουλές και ηθική συμπαράσταση στην ομάδα του Ντεπ. Αυτή ήταν η Καθλίν Ζέλνερ, το όνομα και το πρόσωπο της οποίας είναι εξαιρετικά οικεία σε όσους είχαν παρακολουθήσει την άκρως πετυχημένη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Making a Murderer» («Φονικές Αμφιβολίες).



Μιλώντας στο κανάλι YouTube «Law & Crime Network» μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η διάσημη Αμερικανίδα δικηγόρος είπε ότι ο ηθοποιός της τηλεφώνησε ο ίδιος προσωπικά αφού παρακολούθησε τη διάσημη true crime σειρά στην πλατφόρμα. «Μου τηλεφώνησε και άφησε φωνητικό μήνυμα στο γραφείο μου. Αρχικά δεν πίστεψα ότι ήταν ο Τζόνι Ντεπ, όμως ακουγόταν σαν εκείνον, είπε ότι ήθελε να μου μιλήσει και άφησε το τηλέφωνό του» ανέφερε η διακεκριμένη νομικός στη συνέντευξή της. Όπως εξήγησε, κατά την πρώτη τους επικοινωνία τους ο Ντεπ της είπε μια φράση που της έδειξε ότι είναι αθώος για όσα τον κατηγορεί η Άμπερ Χερντ, μεταξύ άλλων για ξυλοδαρμό και σεξουαλική κακοποίηση. «Μου είπε "Είδα το Making a Murderer, όπου είπες ότι θα ήσουν το τελευταίο άτομο που θα προσλάμβανε κάποιος αν ήταν ένοχος, επειδή θα το ανακάλυπτες". Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι αυτό ήταν το κίνητρό του για να επικοινωνήσει μαζί μου», λέει η Ζέλνερ στη συνέντευξη.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ζέλνερ δεν συμμετείχε από την αρχή στην προετοιμασία της υπόθεσης, καθώς είχε αναλάβει μια απαιτητική υπόθεση δολοφονίας. Ωστόσο μπήκε στο team στην τελική φάση και βοήθησε σημαντικά με τις συμβουλές και την ανεκτίμητη εμπειρία της.

Σχολιάζοντας την έκβαση της υπόθεσης, η κυρία Ζέλνερ εξέφρασε τη μεγάλη χαρά που αισθάνεται για τη δικαίωση του Τζόνι Ντεπ, συγχαίροντας τους ενόρκους για τη σωστή απόφαση που έλαβαν, ιδίως «μετά την έκβαση του δικαστηρίου στη Βρετανία». «Είναι μια μεγάλη νίκη, και βρίσκω καθησυχαστικό το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους ενόρκους να κρίνουν σωστά. Σε τελική ανάλυση, η υπόθεση αυτή ήταν μία αναμέτρηση αξιοπιστίας», σημείωσε η Ζέλνερ.

Αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους έχασε η Χερντ, η δικηγόρος εξήγησε ότι απλώς «δεν υπήρχαν ιατροδικαστικές αποδείξεις» για τους ακραίους ξυλοδαρμούς και την κακοποίηση που περιέγραφε. «Ασχολούμαι με ποινικές υποθέσεις εδώ και 30 χρόνια και οι αποδείξεις απλώς δεν υπήρχαν. Δεν υπέστη ποτέ αυτούς τους τραυματισμούς», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ζέλνερ, τονίζοντας ότι ήταν εμφανές πως η Χερντ «δεν έδειχνε να φοβάται» τον Ντεπ. Ένα ακόμη στοιχείο που δημιούργησε δυσπιστία για το πρόσωπό της, σύμφωνα με τη Ζέλνερ, ήταν και το πόσο ακραίοι ήταν οι ισχυρισμοί της σε ό,τι αφορά την σεξουαλική κακοποίηση με αντικείμενα κ.λπ., που ακούγονταν τελείως εξωπραγματικοί σε σχέση με την μέχρι τότε συμπεριφορά του σταρ.

Ερωτηθείσα εάν θεωρεί ότι ο 58χρονος σταρ ήταν αυθεντικός στο εδώλιο του μάρτυρα, απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι ο ηθοποίος μιλούσε και φερόταν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όταν συζητούσαν οι δυο τους και όταν κατέθετε στο δικαστήριο.

No matter what I trust my own judgment in detecting innocence (20 wrongful convictions overturned). Johnny Depp is innocent—no doubt about it. #TruthWins