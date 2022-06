Δεύτερη παραλία της Κύπρου χωρίς πλαστικό μίας χρήσης - Πού βρίσκεται

Στον Δήμο Παραλιμνίου και συγκεκριμένα στην παραλία Σκούταροι (Μάλαμα) βρίσκεται η δεύτερη παραλία παγκύπρια χωρίς πλαστικά μιας χρήσης.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου αναφέρεται ότι «την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της παραλίας Σκούταροι (Μάλαμα) ως η δεύτερη παραλία την οποία αποκτά ο Δήμος Παραλιμνίου και η δεύτερη παραλία παγκύπρια χωρίς πλαστικό μίας χρήσης. Η πρώτη παραλία παγκύπρια που το 2021, ορίστηκε ως παραλία χωρίς πλαστικό μίας χρήσης, είναι η παραλία Αγία Τριάδα του Δήμου Παραλιμνίου».

Προστίθεται ότι «το έργο υλοποιείται από το "Keep Our Sand and Sea Plastic Free" σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού, το Travel Foundation και το TUI Care Foundation με την στήριξη του Δήμου Παραλιμνίου και του Υφυπουργείου Τουρισμού».

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, χαρακτήρισε «σημαντικό για το Υφυπουργείο να γίνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αφού, ένας από τους πέντε πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού είναι η Κύπρος να καταστεί προορισμός που σέβεται το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική συνείδηση είναι πάρα πολύ σημαντική όχι μόνο για να καλλιεργήσουμε στους φορείς του τουρισμού, σίγουρα και στους επισκέπτες, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να αντιληφθούμε πως οφείλουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και τις παραλίες μας, τις οποίες ο κόσμος έρχεται από το εξωτερικό για να απολαύσει», σημείωσε ο κ. Περδίος.

Πρόσθεσε ότι «για το Υφυπουργείο Τουρισμού, τέτοιες προσπάθειες δείχνουν το ολοένα και αυξημένο ενδιαφέρον που έχει ο κόσμος σ' αυτά τα θέματα, είναι μια τάση που, μέσα και από την πανδημία, φαίνεται ότι ολοένα και αυξάνεται. Οφείλουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, να έχουμε υπόψη τα οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργούνται στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες, είτε του τουρισμού είτε της καθημερινότητας» σημείωσε.

Ταυτόχρονα εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η Κύπρος έχει όλα τα εφόδια για να καταστεί ένας προορισμός που σέβεται το περιβάλλον. Πρόσφατα στατιστικά της Eurostat, δείχνουν ότι γύρω στο 38% της Κύπρου είναι περιοχές προστατευόμενες, ένα ποσοστό αρκετά ψηλό, αφού ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 26%» είπε και πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό πως το νησί μας βρίσκεται στην πρώτη εξάδα χωρών που καθορίζουν περιοχές ως προστατευόμενες. Αυτό δείχνει την περιβαλλοντική μας συνείδηση και είναι κάτι που το Υφυπουργείο Τουρισμού θα ξεκινήσει να βγάζει προς το εξωτερικό, διότι ο τουρίστας θέλει να ξέρει πως ο προορισμός που επισκέπτεται σέβεται το περιβάλλον» κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης είπε πως «ο Δήμος θα συνεχίσει το πρόγραμμα του όσον αφορά την προσαρμογή μας στις νέες συνθήκες και ανάγκες για προστασία του περιβάλλοντος. Η παραλία Μάλαμα είναι η δεύτερη παραλία του Παραλιμνίου που γίνεται ελεύθερη από πλαστικά και μικροπλαστικά και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας και σε άλλες παραλίες».

Εξέφρασε ταυτόχρονα την πεποίθηση «όλες οι παραλίες του Παραλιμνίου θα γίνουν παραλίες χωρίς πλαστικά για να διαφυλάξουμε το θαλάσσιο περιβάλλον χωρίς επιπτώσεις για να μπορούμε να δημιουργήσουμε την αειφορία που χρειάζεται και να καταφέρουμε να τις έχουμε εσαεί όλες οι γενιές. Σίγουρα οι ανάγκες και η πίεση που ασκείται στις παραλίες με τον αυξανόμενο αριθμό των τουριστών είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε διπλά προσεκτικοί» είπε.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου, Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρήστος Ζαννέττου, ο Χρήστος Αγγελίδης, Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), ο Φίλιππος Δρουσιώτης, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού, η Helen Caron, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του TUI Care Foundation/ TUI Group Purchasing Director in the area of Hotels & Resorts, Cruises, Destination Experiences, η Veronika Blach, Senior Programme Lead, TUI Care Foundation και η Elke Dens, Διευθύντρια Παγκόσμιων Προγραμμάτων του Travel Foundation.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στην παραλία Σκούταροι εγκαταστάθηκε ψυγείο δωρεάν παροχής παγωμένου νερού στους επισκέπτες, ειδικός χώρος καπνιστών ώστε να μην πετάγονται ανεξέλεγκτα τα αποτσίγαρα και σημάνσεις για τη σημασία της ανακύκλωσης και της μη χρήσης πλαστικού μίας χρήσης. Επίσης εγκαταστάθηκε το εικαστικό έργο το οποίο δημιούργησε ο καλλιτέχνης Βαγγέλης Ευαγγέλου σε συνεργασία με μαθητές του και στο οποίο έχει δημιουργηθεί μία χελώνα με υλικά πλαστικά μίας χρήσης».