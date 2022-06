Υποστηρικτές του #MeToo φοβούνται ότι η ετυμηγορία της δίκης Depp-Heard θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο κίνημα

Μπορεί η απόφαση του δικαστηρίου να έστειλε κύματα ενθουσιασμού στους φαν του Johnny Depp, όμως πώς θα επηρεάσει αυτή την παγκόσμια εκστρατεία;

Όταν η 17χρονη κόρη της Drew Dixon έδειξε στη μητέρα της ένα meme από τη δίκη μεταξύ των Johnny Depp και Amber Heard που υπερασπιζόταν τον δημοφιλή ηθοποιό, εκείνη αναστατώθηκε καθώς συνειδητοποίησε πόσο βαθιά είχε εισχωρήσει αυτή η υπόθεση στην ποπ κουλτούρα.

Και είχε σοβαρούς λόγους για να επηρεαστεί συναισθηματικά, καθώς ήταν μια από τις πολλές γυναίκες που τον Δεκέμβριο του 2017 είχαν καταγγείλει τον μουσικό Russell Simmons για βιασμό.

Ήδη προτού ανακοινωθεί η ετυμηγορία της δίκης Depp – Heard, η Dixon είχε αρχίσει να φοβάται ότι «άνοιξε ο ασκός του Αιόλου όσον αφορά τη σκληρότητα που θα αντιμετωπίσουν οι επιζήσαντες. Η κριτική εναντίον της Heard ήταν συντριπτική», όπως λέει σε νέο άρθρο της Washington Post με τίτλο «Depp-Heard verdict will have chilling impact on #MeToo, advocates fear» («Οι υποστηρικτές του #MeToo πιστεύουν ότι η ετυμηγορία της δίκης Depp-Heard θα έχει τρομακτικό αντίκτυπο στο κίνημα»).

Να θυμίσουμε ότι το #MeToo ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, όταν, τον Οκτώβριο του 2017, η μία γυναίκα μετά την άλλη άρχισαν να καταγγέλλουν τον παραγωγό Harvey Weinstein για σεξουαλική κακοποίηση. Μέσα στα επόμενα χρόνια επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα μελέτη του 2019 να δείχνει, χαρακτηριστικά, ότι οι αναφορές για σεξουαλικά εγκλήματα σε 31 χώρες είχαν αυξηθεί κατά 10% μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά τις αποκαλύψεις για τον Weinstein.

Αφού ανακοινώθηκε η απόφαση της δίκης Depp – Heard πολλοί ειδικοί πιστεύουν, σύμφωνα με το νέο άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας, ότι θα κλονιστεί η αυτοπεποίθηση των γυναικών που σκέφτονται να καταγγείλουν μια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ή και κακοποίησης.

Η επίσημη ιστοσελίδα του #MeToo δημοσίευσε πριν από περίπου μία εβδομάδα μια δήλωση στην οποία καταδίκαζε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το κίνημα στη δίκη: «Τις τελευταίες έξι εβδομάδες, αντιμετωπίζουμε τη διακωμώδηση της επίθεσης, της ντροπής και της απόδοσης ευθύνης. Αμέτρητοι τίτλοι ειδήσεων προαναγγέλλουν το θάνατο του #MeToo. Άρθρα γεμάτα με τεχνάσματα clickbait, που δεν έχουν καμία σχέση με το αληθινό έργο που γίνεται για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας, ξεπετάγονται στις οθόνες μας. Να προσθέσουμε και το γεγονός ότι όχι μόνο αυτή η δίκη δεν αφορούσε, ουσιαστικά, τη σεξουαλική βία, αλλά επιπλέον δεν υπήρξε ούτε ένας τίτλος ειδήσεων που να θέτει την πραγματικά σημαντική ερώτηση: Τι πρέπει να κάνουμε για να μη χρειαστεί ποτέ κανένας να ξαναπεί #MeToo;».

Η συγγραφέας Leigh Gilmore, που μέσα στο 2023 αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο για το #MeToo, σχολίασε σχετικά με τη δίκη και το κίνημα: «Μια από τις πλέον αξιοσημείωτες επιτυχίες του κινήματος #MeToo είναι η συλλογικοποίηση της αξιοπιστίας. Το #MeToo αντισταθμίζει την αμφιβολία που στοιχειώνει τις γυναίκες στο δικαστήριο και στην κοινή γνώμη. Το θέαμα αυτής της δίκης και η καταστροφική ετυμηγορία είναι μια οπισθοδρόμηση στις παλιές, κακές μέρες του αυτός είπε/αυτή είπε, όπου άντρες ξεγλιστρούσαν από κατηγορίες κακοποίησης και γυναίκες καταστρέφονταν επειδή τολμούσαν να πουν “αρκετά”».

«Υπάρχει ο φόβος ότι αν μιλήσεις δεν θα σε πιστέψουν, ότι θα σε κρίνουν», λέει σχετικά η Maureen Curtis, αντιπρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Safe Horizon, που παρέχει υποστήριξη σε θύματα. «Και νομίζω ότι αυτή η υπόθεση δείχνει ότι οι επιζήσαντες δεν γίνονται πιστευτοί αλλά κρίνονται και, δυστυχώς, με τον τρόπο που σκιαγραφούνται στα μέσα, περιστασιακά γελοιοποιούνται και χλευάζονται. Πιστεύω ότι θα έχει μια αρνητική εξέλιξη για τους επιζήσαντες».

«Πολλοί επιζήσαντες φοβούνται επίσης ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός τους για κακοποίηση μπορεί να τους φέρει αντιμέτωπους με μήνυση για δυσφήμιση» έγραψε η Linley Beckbridge, υπεύθυνη Επικοινωνίας της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Doorways, που προσφέρει στέγη και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επιζήσαντες ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, προσθέτοντας: «Παρόλο που η υποστήριξη προς τον Johnny Depp μπορεί να σηματοδοτεί μια θετική μεταστροφή εμπιστοσύνης προς άντρες επιζήσαντες ενδοοικογενειακής βίας, το βασικό αποτέλεσμα πιθανότατα θα είναι η απομόνωση και η σιωπή των επιζήσαντων, ιδιαίτερα των γυναικών».

ΠΗΓΗ: marieclaire