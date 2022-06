Επίσημο: To «Squid Game» ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν από το Netflix - Δείτε το πρώτο 'teaser' βίντεο

Πιο συγκεκριμένα, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του νέου κύκλου, με τη γνώριμη τρομακτική μουσική που ακούσαμε στο πρώτο παιχνίδι, με μία επιστολή του Dong-hyuk, η οποία γράφει:

«Χρειάστηκαν 12 χρόνια για να “ζωντανέψει” η πρώτη σεζόν του Squid Game πέρυσι, αλλά χρειάστηκαν 12 μέρες για να γίνει το Squid Game η πιο δημοφιλής σειρά. Ως συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός του Squid Game, μια τεράστια κραυγή στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αγαπήσατε την παράστασή μας... Ακολουθήστε μας για άλλη μια φορά για έναν εντελώς νέο κύκλο».

Στην ίδια επιστολή, ο Hwang Dong-hyuk επιβεβαίωσε ότι στον δεύτερο κύκλο του Squid Game θα επιστρέψουν οι Gi-hun και Front Man, ο άνδρας με το κοστούμι και το ddakji, ενώ θα γνωρίσουμε και το αγόρι της Young-hee. Το μόνο βέβαιο είναι πως έρχεται ένας νέος γύρος παιχνιδιών που θα καθηλώσει ξανά τους φαν της σειράς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η δεύτερη σεζόν, πρόκειται να ακολουθήσει την ιστορία του Gi-hun, του νικητή του Squid Game στον πρώτο κύκλο και την προσπάθειά του να σταματήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από τα παιχνίδια.

Στόχος του Dong-hyuk είναι να πάει τη σειρά του Netflix στο επόμενο επίπεδο και να φτιάξει κάτι που θα ανταποκριθεί στο παγκόσμιο hype της πρώτης σεζόν. Μιλώντας στο Deadline σε παλαιότερη συνέντευξή του, εξήγησε ότι έχει ήδη πιάσει δουλειά για τα νέα επεισόδια, λέγοντας: «Αυτή είναι η εργασία μου πλέον, να βρω πώς θα πάρω αυτό που έφτιαξα στην πρώτη σεζόν και να το κάνω κάτι καινούριο και απρόσμενο».

Ο Dong-hyuk είπε ότι η δουλειά αυτή αποτελεί πρόκληση, ενώ εκτίμησε ότι η μεγάλη επιτυχία της σειράς συνδέεται με το γεγονός ότι ήταν κάτι απλό με το οποίο όλοι μπορούσαν να βρουν σημεία να ταυτιστούν: «Αυτά τα παιχνίδια που δείξαμε είναι όλα απλά και εύκολα, ανεξαρτήτως από πού κατάγεσαι, είναι κάτι εύκολο να καταλάβεις και ευχάριστο να παρακολουθήσεις. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τις ιστορίες των πρωταγωνιστών. Βλέπεις τέτοια πράγματα παντού στον κόσμο και προσωπικά ήμουν σίγουρος ότι η υπόθεση θα γινόταν αντιληπτή από όλα τα κοινά του κόσμου».

Στην υπόθεση της σειράς-φαινόμενο, ευάλωτοι άνθρωποι που χρειάζονται απεγνωσμένα χρήματα λαμβάνουν μια μυστηριώδη πρόσκληση να λάβουν μέρος στο παιχνίδι. 456 συμμετέχοντες ετερόκλητης προέλευσης βρίσκονται κλειδωμένοι σε μια μυστική τοποθεσία και παίζουν παιχνίδια για να κερδίσουν 45,6 δισεκατομμύρια γουόν. Κάθε παιχνίδι είναι σαν ένα παραδοσιακό κορεάτικο παιχνίδι για παιδιά, όπως το Κόκκινο φως και το Πράσινο φως, στο οποίο όμως η ήττα σημαίνει θάνατο. Ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος είναι ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού;

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Dong-hyuk σε διαδικτυακή συνέντευξη που έκανε πριν μερικούς μήνες στην κορεατική εκπομπή KBS, είχε πει ότι έχει συζητάει με το Netflix και για το ενδεχόμενο μιας τρίτης σεζόν.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM