Snapchat: Αλλάζει και αποκτά συνδρομή με πρόσθετα χαρακτηριστικά

Η συνδρομητική υπηρεσία, που επιβεβαιώθηκε χθες Πέμπτη από εκπρόσωπο της εταιρείας, βρίσκεται στα τελικά στάδια των εσωτερικών δοκιμών.

Μάλιστα υπήρξε και «αποκάλυψή» της στο Twitter από έναν προγραμματιστή εφαρμογών για φορητές συσκευές με το όνομα Αλεσάντρο Παλούτσι.

Το Snapchat+ θα κοστίζει 4,59 ευρώ για συνδρομή ενός μηνός ή 45,99 ευρώ για ετήσια συνδρομή.

#Snapchat is working on a subscription plan called Snapchat+ 👀



ℹ️ Snapchat+ gives you access to exclusive, experimental and pre-release features such as the ability to pin 📌 the conversation with your Best Friend, the access to custom Snapchat icons, a special badge, etc... pic.twitter.com/VrMbyFlFvI