Η Εμίλια Κλαρκ επιβεβαιώνει ότι ετοιμάζεται spin-off του «Game Of Thrones» με τον Κιτ Χάρινγκτον

Σε συνέντευξή της στο BBC, η τηλεοπτική «Νταινέρυς Ταργκάρυεν» επιβεβαίωσε πως η εν λόγω σειρά φέρνει στο επίκεντρο τον διάσημο χαρακτήρα του Κιτ Χάρινγκτον, «Τζον Σνόου».

«Μου το είχε πει ο ίδιος και στη συνέχεια, έμαθα πως ισχύει. Η πρώτη ιδέα ήταν του Κιτ από όσο γνωρίζω, οπότε όλα είναι έτοιμα, αφού είναι και ο πρωταγωνιστής», είπε η ηθοποιός, ενώ και ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς φαντασίας, Τζ. Μάρτιν επιβεβαίωσε την είδηση μέσω του blog του.

«Ναι όντως, ετοιμάζουμε ένα σόου με τον Τζον Σνόου πρωταγωνιστή», έγραψε σε επίσημη ανακοίνωση.

Ωστόσο, η Εμιλία Κλαρκ δεν έχει θέση στη συγκεκριμένη σειρά, όπως ανέφερε. «Εγώ νομίζω πως τελείωσα με αυτή την υπόθεση», είπε γελώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες, σχετικά με τη σειρά. Ωστόσο, πιθανολογείται ότι στη σειρά θα συμμετάσχουν και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί από το Game of Thrones, όπως η Μέισι Γουίλιαμς και η Σόφι Τέρνερ, που υποδύονται τα ετεροθαλή αδέρφια Άρια και Σάνσα Σταρκ, καθώς και ο Γκουέντολιν Κρίστι που έχει τον ρόλο του «Μπριέν του Ταρθ».

