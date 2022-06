Εμίλια Κλαρκ: «Τελείωσα με το Game of Thrones»

Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησε η είδηση ότι η HBO τοιμάζει το σίκουελ του «Game of Thrones», που θα επικεντρώνεται στον Τζον Σνόου του Κιτ Χάρινγκτον. Παρόλα αυτά, η «Νταινέρυς Ταργκάρυεν» δεν θα επιστρέψει στη νέα σειρά της τεράστιας επιτυχίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η Εμίλια Κλαρκ, μία από τις κεντρικές πρωταγωνίστριες του «Game of Thrones», ρωτήθηκε αν θα ήθελε να επιστρέψει στο franchise. Με την απάντησή της, η ίδια έκανε ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σύμπαν του GOT. «Όχι, νομίζω ότι τελείωσα με το Game of Thrones», είπε.

Παρόλα αυτά, το νέο πρότζεκτ για το πρίκουελ της σειράς προχωρά κανονικά και τον Αύγουστο, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο «House of the Dragon», το οποίο θα επικεντρώνεται στον Οίκο των Ταγκάρυεν.

Την ίδια ώρα, ετοιμάζεται και η σίκουελ σειρά την με πρωταγωνιστή τον «Τζον Σνόου». Στην όγδοη και τελευταία σεζόν, ο ίδιος ανακάλυψε ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Αίγκον Ταργκάρυεν και συνειδητοποίησε, ότι ήταν ένας από τους πιθανούς κληρονόμους του Σιδερένιου Θρόνου. Στο τελευταίο επεισόδιο εξορίστηκε από το Γουέστερος και ταξίδεψε βόρεια του τείχους με τους Γουάιλντλινγκς, με σκοπό να αφήσει πίσω την παλιά του ζωή.

Για την ώρα, το HBO φαίνεται να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της σειράς, με τον Χάρινγκτον. Υπενθυμίζεται ότι ο Άγγλος ηθοποιός προτάθηκε για δύο Emmy για την ερμηνεία του στον ρόλο του Τζον Σνόου.

Τέλος, η πρεμιέρα «House of Dragon» θα πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου. Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα μας ταξιδέψει 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της σειράς και συγκεκριμένα, στον εμφύλιο πόλεμο των Ταργκάριεν. Η πρίκουελ σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Fire & Blood» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και η σκηνοθεσία ανήκει στους Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σάποκνικ.

