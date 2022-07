Ο Μάικ Τάισον βλέπει οράματα - «Το τέλος μου πλησιάζει, έχω δει την ομορφιά του θανάτου»

Στο podcast του Hotboxin, ο διάσημος μποξέρ μίλησε για τη φιλοσοφία του γύρω από τη θνησιμότητα, καθώς μιλούσε με τον θεραπευτή του Σον Μακφάλαρντ, του οποίου το πεδίο εξειδίκευσης περιλαμβάνει το τραύμα και τον εθισμό.

Ο πρώην πρωταθλητής, ο οποίος πρόσφατα γιόρτασε τα 56α γενέθλιά του, ήρθε αντιμέτωπος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με έναν δικό του προβληματισμό: «Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω εκείνα τα μικρά σημεία στο πρόσωπό μου και λέω, ουάου! Αυτό σημαίνει ότι το τέλος μου πλησιάζει. Πραγματικά σύντομα», είπε.

Όπως ανέφερε, οι παρατηρήσεις του προκύπτουν ακόμη και αφού έχασε 45 κιλά σε τρεις μήνες και επέστρεψε στην πυγμαχία. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές, ότι φέτος θα πάλευε με τον YouTuber Τζέικ Πολ.

Ο Τάισον, που μερικές φορές αποκαλείται «Ο Κακός Άνθρωπος του Πλανήτη», δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι το να έχεις πολλά χρήματα δίνει σε κάποιον μια ψευδή αίσθηση αήττητου και ασφάλειας: «Ακόμα και τώρα, τα χρήματα δεν σημαίνουν κάτι για μένα. Πάντα το λέω στους ανθρώπους, που πιστεύουν ότι τα χρήματα θα τους κάνουν ευτυχισμένους. Είναι ακριβώς αυτό, μία ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Πιστεύεις ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Δεν πιστεύετε ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να καταρρεύσουν; Πιστεύεις ότι είσαι ανίκητος όταν έχεις πολλά χρήματα, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια».

