Προσοχή - Σκληρές εικόνες: Αυτοκίνητο στο Σικάγο «γκάζωσε» και σκότωσε τρεις ανθρώπους - Βίντεο

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 05:00 της Κυριακής (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) έξω από κλαμπ, μετά το κλείσιμο.

Warning: Graphic video.



3 dead, 1 injured after a driver appears to intentionally strike a group of men in the street near 71st and Jeffery in #Chicago around 5 a.m. Sunday. Offender remains at large. pic.twitter.com/wa2ZNFW1FB