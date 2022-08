Ο Μπομπ Όντενκερκ αποχαιρετά συγκινημένος το «Better Call Saul» -Δείτε βίντεο

Το φινάλε του «Better Call Saul» προβλήθηκε στο AMC και ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς, Μπομπ Όντενκερκ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα συγκινητικό βίντεο.

Ο Όντενκερκ που υποδύθηκε τον χαρακτήρα του Σολ Γκούντμαν, θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές, αλλά και τον δημιουργό, Βινς Γκίλιγκαν για όλα αυτά που του έχει προσφέρει, τονίζοντας πως δεν έκανε και «τίποτα» για να το αξίζει όλο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε τα εξής: «Όλοι με ρωτούσαν πώς νιώθω που αποχαιρετώ τον Saul Goodman και το Better Call Saul. Δεν είμαι καλός στο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί ειλικρινά είναι δύσκολο να κοιτάξω πολύ προσεκτικά αυτή την εμπειρία και ακόμη πιο δύσκολο αυτόν τον χαρακτήρα. Είναι πάρα πολλά τα κινούμενα μέρη και ταιριάζουν πολύ όμορφα μεταξύ τους και παραμένει μυστήριο το πώς συνέβη.

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία, γιατί βγήκαμε ίσως από το πιο αγαπημένο σόου πολλών ανθρώπων και θα μπορούσατε να μας “μισήσετε” που απλώς προσπαθήσαμε να κάνουμε μία σειρά, αλλά μας δόθηκε η ευκαιρία και ελπίζουμε ότι την αξιοποιήσαμε στο έπακρο».

Η ιστορία του «Better Call Saul» τοποθετείται έξι χρόνια πριν ο Σολ Γκούντμαν γνωρίσει τον θρυλικό Γουόλτερ Γουάιτ του Breaking Bad. Όταν τον συναντάμε, ο άντρας που θα γίνει ο Σολ, είναι γνωστός ως Τζίμι Μαγκίλ, ένας μικρός δικηγόρος που ψάχνει το πεπρωμένο του και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Η σειρά ακολουθεί την μεταμόρφωση του Τζίμι στον ένα και μοναδικό ποινικό δικηγόρο Σολ Γκούντμαν.

Finale thank you from Bob Odenkirk pic.twitter.com/IFODl4bcLD — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 16, 2022

«Πριν από έναν χρόνο φλέρταρα για λίγο με τον θάνατο»

Ο Όντενκερκ πριν από έναν χρόνο, λιποθύμισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της διάσημης σειράς. Μιλώντας για το περιστατικό είπε ότι σταμάτησε να αναπνέει, άρχισε να γίνεται μπλε και η καρδιά του είχε έναν ανομοιόμορφο χτύπο. Η περιπέτεια υγείας του χαρακτηρίστηκε ως καρδιακό επεισόδιο και όχι ως καρδιακή προσβολή σύμφωνα με διευκρίνιση του γιατρού του.

«Ξαφνικά ο Μπομπ Όντενκερκ έπεσε κάτω και αμέσως όλο το πλήρωμα της παραγωγής βρέθηκε γύρω του. Κάλεσαν ασθενοφόρο την ίδια στιγμή», είχε επιβεβαιώσει πηγή, που βρισκόταν στο σετ την ώρα που έλαβε χώρα το συμβάν.

Ο ηθοποιός έκανε θεαματική ανάκαμψη και επέστρεψε στα γυρίσματα πέντε εβδομάδες μετά την κατάρρευση, για να ολοκληρώσει τα τελευταία επεισόδια του πρίκουελ του Breaking Bad. Μάλιστα το επεισόδιο στο οποίο σημειώθηκε το έμφραγμα ήταν το ένατο της σεζόν, με τίτλο «Fun and Games».

Η τραγωδία είχε αίσιο τέλος, όμως η κατάρρευσή του συνέβη στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του επεισοδίου 8, «Point and Shoot», καθώς ο ηθοποιός δούλευε τη βασική σκηνή στο διαμέρισμα του Σολ, όταν ο Λάλο (Τόνι Ντάλτον) παρουσιάζει τα ανατριχιαστικά του σχέδια για εκείνον και την Κιμ (Ρία Σέιχορν). Όταν ο Όντενκερκ επέστρεψε στη δράση, αντί να τελειώσει αυτή τη σκηνή από το «Point and Shoot», άρχισε να δουλεύει πάνω σε σκηνές από το «Fun and Games».

«Τις σκηνές στο επεισόδιο 9 τις τραβήξαμε μετά το καρδιακό επεισόδιο. Μερικές σκηνές από το επεισόδιο 8 τραβήχτηκαν πριν τη λιποθυμία, ενώ άλλες μετά το επεισόδιο».

Ο Μπομπ Όντενκερκ μετά την περιπέτεια της υγείας του είχε αναφέρει με χιουμοριστικό τόνο: «Αν θέλετε να συγκρίνετε έναν άνθρωπο πριν και μετά το έμφραγμα, δείτε τη σκηνή με την Kim και τον Jimmy, όταν ο Lalo τους μιλούσε για το σχέδιο».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα