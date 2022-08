Εκανε... καλαμάκι το hot-dog για να πιει τη μπύρα του - Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, στον αγώνα των New York Yankees με τους Mets της Νέας Υόρκης καταγράφηκε ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Ένας οπαδός των Yankees βρήκε έναν μοναδικό τρόπο για να πιει την μπύρα του κατά τη διάρκεια της σειράς Subway Series.

Ο άνδρας πήρε ένα κανονικό καλαμάκι και με αυτό άνοιξε τρύπα στο λουκάνικο του χοτ ντογκ που κρατούσε στα χέρια του, στη συνέχεια το έβαλε στη μπύρα του και ξεκίνησε να πίνει μέσα από αυτό. Φυσικά τόσο εκείνος που τράβηξε το βίντεο, όσο και οι χιλιάδες που το είδαν στα social media είχαν μείνει άναυδοι από την ιδέα αυτή καθώς ο άνδρας φάνηκε να το κάνει... συχνά αυτό.

«Τα παιχνίδια μπέιζμπολ έχουν βγει εκτός ελέγχου τελευταία», έγραψε εκείνος που... ανακάλυψε το περιστατικό.

Ο «NewYorkNico», έχει βρει πολλές παρόμοιες περιπτώσεις οπαδών του μπέιζμπολ που θέλησαν να απολαύσουν το σνακ τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Baseball games have been outta control recently. pic.twitter.com/ZRxi6U81tW

Gotta love this fan eating a whole salami for Italian American Heritage Night in New York 🇮🇹🤣



(via @NewYorkNico) pic.twitter.com/UkHCkazZmk