Η στιγμή που η 55χρονη από την Ουκρανία επιτίθεται στο πλήθος με μαχαίρι - Δείτε το βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι γυναίκα ηλικίας 55 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση φερόμενης επίθεσης εναντίον μελών μιας συγκέντρωσης Ρώσων πολιτών, τη Δευτέρα (22/8), κρατώντας μαχαίρι.

Η διερευνόμενη υπόθεση αφορά κοινή επίθεση, μεταφορά μάχαιρας εκτός κατοικίας, μέθη, ανησυχία, συμπεριφορά διασάλευσης της ειρήνης και οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, αδικήματα που διαπράχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 22 Αυγούστου στη Λάρνακα. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Kiev expat in Cyprus tries to stab those that showed up on flag day celebration day and showed support to Russia. pic.twitter.com/SQB5zXu0AZ