Ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος στην Ευρώπη βρέθηκε στην πίσω αυλή ενός σπιτιού στην Πορτογαλία

Απολιθωμένα οστά του δεινοσαύρου βρέθηκαν το 2017 από τον ιδιοκτήτη ενός οικοπέδου στην πόλη Πομπάλ, στην κεντρική Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια εργασιών ανοικοδόμησης.

A team of experts from Portugal and Spain are working to gently unearth the remains of what could be the largest dinosaur skeleton ever found in Europe pic.twitter.com/VJ5jzZO6Ef