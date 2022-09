Lady in the Lake: Σταμάτησαν τα γυρίσματα της σειράς μετά από απειλή με όπλο

Το καστ και το συνεργείο του «Lady in the Lake», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Λόρα Λίπμαν, έκαναν γυρίσματα στο κέντρο της Βαλτιμόρης για αρκετούς μήνες, όταν δύο άντρες προσέγγισαν έναν οδηγό του συνεργείου και τον απείλησαν με όπλο πως εάν δεν τους καταβληθούν 50.000 δολάρια θα πυροβολήσουν κάποιον από το συνεργείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαλτιμόρης, την περασμένη Παρασκευή 26 Αυγούστου. Αν και κανένα άλλο μέλος του συνεργείου δεν βρισκόταν στο πλατό εκείνη τη στιγμή, η παραγωγή αποφάσισε να «δώσει σημασία στις απειλές και να επαναπρογραμματίσει το γύρισμα αφού βρήκε άλλη τοποθεσία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

‘Lady In The Lake’ Apple+ Series Forced To Halt Production After Extortion Threats From Baltimore Locals https://t.co/2aOqudFHrA