Ξεκινά η μοναρχία του Καρόλου Γ': Η ιστορική τελετή ανακήρυξης του σε βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου - Δείτε βίντεο

Δύο ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρα του ο πρίγκιπας Κάρολος Φίλιππος Αρθούρος Γεώργιος ανακηρύχθηκε επίσημα βασιλιάς, με το όνομα Κάρολος Γ΄.

Η ανακοίνωση της ανακήρυξής του διαβάστηκε από το μπαλκόνι του παλατιού του Αγίου Ιακώβου, ενώπιον της Φρουράς του Βασιλιά και εκατοντάδων πολιτών. Αμέσως μετά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ κανονιοβολισμοί έπεφταν σε όλη τη χώρα προς τιμή του Καρόλου.

Είχε προηγηθεί μια τελετή στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου, όπου συνεδρίαζε το Συμβούλιο Διαδοχής και πριν από την ανακήρυξη του Καρόλου ανακοινώθηκε επισήμως ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο νέος βασιλιάς δήλωσε ότι «συνειδητοποιεί βαθύτατα» τα «καθήκοντα και τις βαριές ευθύνες» που συνδέονται με το νέο αξίωμά του, κατά την ορκωμοσία του ενώπιον του Συμβουλίου.

Δείτε εικόνες από το παλάτι και την τελετή:

«Η βασιλεία της μητέρας μου ήταν απαράμιλλη όσον αφορά τη διάρκεια και την αφοσίωσή της (…) Έχω βαθύτατη συνείδηση αυτής της μεγάλης κληρονομιάς, των καθηκόντων και της βαριάς ευθύνης που μου μεταβιβάστηκαν», είπε ο 73χρονος βασιλιάς.

«Προσεύχομαι για την καθοδήγηση και τη βοήθεια του Παντοδύναμου Θεού για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος που ανατέθηκε σε εμένα και για το οποίο τώρα θα αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου», πρόσθεσε.

Οι περίπου 200 επίσημοι προσκεκλημένοι φώναξαν «Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά» προτού να ξεκινήσει η υπογραφή των εγγράφων. Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν η βασιλική σύζυγος Καμίλα, ο νέος διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ, θρησκευτικοί ηγέτες, η πρωθυπουργός Λιζ Τρας και πολλοί πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Γκόρντον Μπράουν, ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον και η Τερέζα Μέι.

Οι σημαίες που κυμάτιζαν μεσίστιες από την Πέμπτη σε ένδειξη πένθους για τη βασίλισσα, θα υψωθούν και πάλι στον ιστό τους, για μικρό χρονικό διάστημα, προς τιμή του νέου βασιλιά. Μια από τις πρώτες αποφάσεις του Καρόλου ως βασιλιά ήταν να εγκρίνει την κήρυξη δημόσιας αργίας την ημέρα που θα κηδευτεί η μητέρα του.

Η διακήρυξη της αναγόρευσης του Καρόλου θα διαβαστεί μέχρι αύριο δημοσίως σε όλες τις πρωτεύουσες του Ηνωμένου Βασιλείου –στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και στο Κάρντιφ της Ουαλίας– καθώς και σε άλλες πόλεις.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, στις 16.00, το Κοινοβούλιο θα ορκιστεί πίστη στον νέο βασιλιά και θα υποβάλει τα συλλυπητήριά του.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η πρωθυπουργός της χώρας και τα βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου θα γίνουν δεκτά από τον Κάρολο.

Des coups de canon tirés à Cardiff, au pays de Galles, pour marquer la proclamation du roi Charles III.

«Η Βασίλισσα πέθανε, ζήτω ο Βασιλιάς»

Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε η πρώτη θρησκευτική τελετή μνήμης για τη βασίλισσα Ελισάβετ . Περίπου δύο χιλιάδες άτομα, μεταξύ των οποίων και κρατικοί αξιωματούχοι , όπως ο Δήμαρχος του Λονδίνου, η Πρωθυπουργός και ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, παρευρέθηκαν. Στη διάρκεια της λειτουργίας, γράφτηκε ιστορία, καθώς ακούστηκε το "God Save the King" αντί του "God Save the Queen" για πρώτη φορά έπειτα από 70 χρόνια.

Θρηνούν οι Βρετανοί

Οι Βρετανοί συνεχίζουν να πενθούν, συρρέοντας, μάλιστα, έξω από το Μπάνκιγχαμ για να αφήσουν κάρτες και λουλούδια. Πρώτη είδηση απετέλεσε μέχρι και η τύχη των δύο τελευταίων και λατρεμένων σκυλιών της Βασίλισσας. Αν και λάτρευε τη ράτσα Κόργκι είχε σταματήσει να τα εκτρέφει από το 2015, ώστε να μην αφήσει μετά τον θανατό της σκυλιά. Τα δύο αυτά ήταν δώρα του γιού της Άντριου μετά τον θάνατο του Φιλίππου. Πιθανολογείται ότι τη φροντίδα τους θα αναλάβει ο ίδιος.

The Clarenceux King Of Arm proclaims Charles III King to the people of the City Of London.

Ο λόγος του Βασιλιά

Χθες, 9 Σεπτεμβρίου, ο Κάρολος ο τρίτος απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου ως Βασιλιάς. Όπως ήταν φυσικό, αναφέρθηκε στη μητέρα του. «Μιλάω με αισθήματα βαθιάς λύπης. Η βασίλισσα ήταν μία έμπνευση, η μητέρα μου ήταν μία έμπνευση. Η ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν μία ωραία ζωή και το πένθος για εκείνη είναι βαθύ. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε δεσμευθεί να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία των πολιτών, ήταν μία βαθιά προσωπική δέσμευση. Έκανε θυσίες για την υπηρεσία της. Η αφοσίωση και η ευλάβεια της ποτέ δεν αμφιταλαντεύτηκαν».

«Η ζωή μου φυσικά θα αλλάξει καθώς αναλαμβάνω τις νέες μου ευθύνες. Δεν θα μπορώ πλέον να δίνω τόσο πολύ από τον χρόνο και τις ενέργειές μου σε φιλανθρωπίες και θέματα για τα οποία νοιάζομαι τόσο βαθιά. Αλλά ξέρω ότι αυτό το σημαντικό έργο θα συνεχιστεί στα έμπιστα χέρια άλλων. Αυτή είναι επίσης μια εποχή αλλαγής για την οικογένειά μου. Βασίζομαι στη στοργική βοήθεια της αγαπημένης μου συζύγου Καμίλα. Σε αναγνώριση της δικής της πιστής δημόσιας υπηρεσίας από τον γάμο μας πριν από 17 χρόνια, γίνεται η βασιλική σύζυγός μου. Γνωρίζω ότι θα προσφέρει για τις απαιτήσεις του νέου της ρόλου τη σταθερή αφοσίωση στο καθήκον, στο οποίο βασίζομαι τόσο πολύ».



Όπως είναι φυσικό, οι ειδικοί επί του βασιλικού ρεπορτάζ, επιχείρησαν να αποκωδικοποιήσουν σημεία της ομιλίας τους. Αναφέρθηκαν στο συναίσθημα που κυριάρχησε. Στην τρυφερή και ανθρώπινη γλώσσα που επέλεξε, λέγοντας «αγαπητή μαμά», αλλά και στην αφοσίωση που υποσχέθηκε προς τον λαό, θέλοντας έτσι να τον καθησυχάσει. Επίσης δεν αγνοήθηκε το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έγινε δούκας της Κορνουάλης, ως πρώτος διάδοχος του θρόνου, τίτλο που μέχρι το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ κατείχε ο Κάρολος. Ο τίτλος του πρίγκιπα της Ουαλίας είναι ένα «δώρο» που παρέχεται από τον βασιλιά. Και αν και αναμενόταν να γίνει, δεν αναμενόταν να γίνει τόσο σύντομα. Οσο για την Κέιτ Μίντλετον, αποκτά και αυτή πλέον τίτλο, αυτόν της πριγκίπισσας Κάθριν της Ουαλίας. Να σημειωθεί ότι αυτός ήταν ο τίτλος που κατείχε η πριγκίπισσα Νταϊάνα από τη στιγμή που μπήκε στη βασιλική οικογένεια.

Οι Times κυκλοφόρησαν σήμερα στο εξώφυλλό τους με τον Κάρολο τον τρίτο. Κάθεται στο σαλόνι του Μπακιγχαμ, έχοντας δίπλα του τη φωτογραφία της μητέρας του. Τίτλος του εξωφύλλου είναι η υπόσχεσή του: «θα αφοσιωθώ σε εσάς». Στην πρώτη του συνάντηση με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας περιέγραψε τον θάνατο της μητέρας του, ως «τη στιγμή που φοβόταν». Ήταν κατά την επιστροφή του βασιλιά από τη Σκωτία που συναντήθηκαν, με πλήθος κόσμου να τον υποδέχεται έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Οι ετοιμασίες για την τελετή στέψης –ακόμα και αν αυτή αργήσει- έχουν ήδη ξεκινήσει. Για την ακρίβεια, αυτό έχει συμβεί εδώ και καιρό, ενόσω ήταν στη ζωή η Βασίλισσα, η οποία είχε εκφράσει τη γνώμη της. Σύμφωνα με ειδικούς στο βασιλικό ρεπορτάζ,αν και μεγαλοπρεπής θα είναι πολύ πιο περιορισμένη από αυτή της μητέρας του. Ο Κάρολος ο τρίτος αντιλαμβάνεται ότι διανύουμε διαφορετικές εποχές από το 1953, τότε που στέφτηκε η Ελισάβετ. Η παράδοση, όμως, είναι παράδοση. Η τελετή θα γίνει στο Αββαείο του Ουέστμινστερ υπό την καθοδήγηση του αρχιεπισκόπου του Καντέμπουρι, κορυφαίου θρησκευτικού αξιωματούχου. Η Καμίλα ήδη χρίστηκε «βασιλική σύζυγος», καθώς δεν είναι η πρώτη σύζυγος του βασιλιά.

Την ώρα που εφαρμόζεται κατά γράμμα το σχέδιο «Η Γέφυρα του Λονδίνου έπεσε», στο παρασκήνιο εξελίσσεται ένα άλλο οικογενειακό δράμα. Όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα αυτή κατάσταση. Όπως ήταν φυσικό, το δράμα του ζεύγους Χάρι-Μέγκαν δεν έλειπε, ακόμα και τις αμέσως επόμενες στιγμές από το θάνατο της Ελισάβετ. Μετά την ανακοίνωση των Χάρι και Μέγκαν ότι σπεύδουν στη Σκωτία, ο βασιλιάς Κάρολος τηλεφώνησε ενοχλημένος στον μικρότερο γιό του, ώστε να μην φέρει τη συζυγό του στο Κάστρο Μπαλμόραλ. «Ο Τσαρλς είπε στον Χάρι ότι δεν ήταν σωστό ή κατάλληλο για τη Μέγκαν να βρίσκεται στο Μπαλμόραλ σε μια τόσο βαθιά θλιβερή στιγμή», είπε μια πηγή στην εφημερίδα Sun. «Του επεσήμανε ότι ούτε η Κέιτ δεν θα παρεβρεθεί. «Ο Τσαρλς κατέστησε πολύ, πολύ σαφές ότι η Μέγκαν δεν θα ήταν ευπρόσδεκτη».

This behind the scenes video has been released by the Royal Family Channel and it's clear to see the emotion in Prince Charles after recording his speech.

Εν τω μεταξύ, η The Telegraph ανέφερε ότι ο Χάρι δεν κλήθηκε αρχικά όταν ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας έσπευαν στο πλευρό της Βασίλισσας. Το τί ακριβώς συνέβη είναι ανοιχτό σε εικασίες. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν συνειδητοποίησαν αρχικά ότι η σύζυγος του Γουίλιαμ δεν θα ήταν εκεί. Μόνο τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της Ελισάβετ ήταν παρόντα τη στιγμή του θανάτου της. Ο Άντριου και ο Έντουαρντ έφτασαν αργότερα με αεροπλάνο, συνοδεύομενοι από τον Ουίλιαμ, ο οποίος τώρα είναι ο πρώτος στη διαδοχή για τον θρόνο. Ο Έντουαρντ συνοδευόταν από τη σύζυγό του Σόφι. Ήταν μία εξαίρεση, μιας και η Βασίλισσα λάτρευε τη νύφη της, αντιμετωπίζοντάς την σαν κόρη της. Πιθανολογείται ότι η ίδια είχε ζητήσει την παρουσία της εκεί.

Αν και οι περισσότεροι υπέθεσαν ότι η σύζυγος του Ουίλιαμ Κέιτ έμεινε πίσω επειδή ήταν η πρώτη μέρα των παιδιών της στο σχολείο -κάτι που είναι εν μέρει αλήθεια- ενστικτωδώς ήξερε ότι η στιγμή αυτή αφορούσε μονάχα τους στενότερους εξ αίματος συγγενείς. Το πένθος πάντως δεν έχει συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο αδελφών. Λέγεται ότι δεν ανταλάσσουν κουβέντα ούτε αυτές τις ημέρες.

Οι σχέσεις με άλλα μέλη της οικογένειας είναι ελάχιστα καλύτερες. Ο βασιλιάς Κάρολος φημολογείται ότι έχει μείνει σαστισμένος και βαθιά πληγωμένος από τις αδιάκοπες επιθέσεις του μικρότερου γιου του. Αν και κανείς δεν θέλει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, λίγοι βιάζονται να συγχωρήσουν ή να ξεχάσουν τί έχει προηγηθεί. Στο τέλος του χρόνου, άλλωστε, καραδοκεί και η κυκλοφορία του βιβλίου με τα απομνημονεύματά του Χάρι. Χαρακτηρίζεται ως ένας απολογισμός από «τις εμπειρίες, τις περιπέτειες, τις απώλειες και τα μαθήματα ζωής» που έχει ως τώρα πάρει. Ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House φημολογείται ότι πλήρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσει τα εκδοτικά δικαιώματα του βιβλίου, που περιγράφεται ως «τρυφερό».

Πηγή: protothema.gr