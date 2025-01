Ομοφυλόφιλος βετεράνος πολέμου στο Ιράκ υπεραμύνεται της απόφασης του Τραμπ για απαγόρευση των τρανς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε ένα βίντεο σχεδόν τεσσάρων λεπτών, που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, ο Σμιθ παρουσίασε μια σφοδρή κριτική για τον αντίκτυπο που έχουν οι τρανς στρατιωτικοί στις επιχειρησιακές δυνατότητες του στρατού.

Ο Σμιθ ανέφερε ότι οι περίπου 15.000 στρατιώτες που υπηρετούν στον αμερικανικό στρατό χαρακτηρίζονται ως μη αναπτυσσόμενοι, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη στρατιωτική ετοιμότητα.

I’m A Combat Veteran.



I am also a gay man.



Trump Is ABSOLUTELY RIGHT To Ban Trans service members.



Here is the TRUTH About Transgenders In The Military. pic.twitter.com/cj5hrqMKdy