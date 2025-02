Ο Μασκ παραφράζει το σύνθημα του Τραμπ και στηρίζει ξανά Φειδία: «Let's MEGA»

Αρχικά, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και συνεργάτης του Τραμπ, κοινοποίησε μια συνέντευξη του «αγαπημένου» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος μιλά, σε συνέντευξή του, για τους τρόπους που, κατά τον ίδιο, μπορεί να γίνει ξανά μεγάλη η Ευρώπη (Let's make Europe Great Again).

MEGA!! Make Europe Great Again https://t.co/fiIHHhvHNV

Ακολούθως, ο ίδιος ο Μασκ κάλεσε τους Ευρωπαίους να ενταχθούν στο κίνημα «Make Europe Great Again» - MEGA.

People of Europe:



Join the MEGA movement!



Make Europe Great Again!!