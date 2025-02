Με κόλαση στη Γαζα απειλεί τη Χαμάς ο Τραμπ αν δεν απελευθερωθούν οι 12 όμηροι το Σάββατο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητάει άμεσα την απελευθέρωση όλων των ομήρων (12 στο σύνολο) και όχι μόνο των τριών που θα άφηνε η Χαμάς το Σάββατο.

Το παλαιστινιακό κίνημα το απόγευμα της Δευτέρας ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων, κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα. Ωστόσο δήλωσε έτοιμη να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα, εφόσον το Ισραήλ συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας.

🚨 PRESIDENT TRUMP: "If all of the hostages are not returned by Saturday at 12 o'clock, I would say cancel it and all bets are off... All of them. Not in drips and drabs." pic.twitter.com/MozJATMKRy