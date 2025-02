Κομισιόν: Η ΕΕ θέλει να κινητοποιήσει 200 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Κατά την ομιλία της στη Σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία "AI Champions", η οποία υπόσχεται 150 δισεκατομμύρια ευρώ από τους παρόχους, τους επενδυτές και τη βιομηχανία, καθώς και τη νέα πρωτοβουλία «Invest AI» που υπόσχεται 50 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή συνολικά 200 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. «Θα εστιάσουμε σε βιομηχανικές και κρίσιμες εφαρμογές. Θα είναι η μεγαλύτερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κόσμο για την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης», είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

