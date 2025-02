Άλλοι δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν έγκαιρα, αναφέρουν οι Times of Israel.

Το Κανάλι 12 αναφέρει ότι ΚΑΙ οι πέντε μηχανισμοί ήταν προγραμματισμένοι να εκραγούν ταυτόχρονα, με τις αρχές ασφαλείας να μιλούν ανοιχτά πλέον για «τρομοκρατική επίθεση».

Two buses in the city of Bat Yam (next to Tel Aviv) exploded while empty, within a short time of each other—apparently due to an explosive device.



Shin Bet is investigating the incident, which currently appears to be an attempted of terror attack. Extremely unusual. pic.twitter.com/YHwh6VFYQM