Θρίλερ με τη σορό της Σίρι Μπίμπας: Η Χαμάς μας έδωσε μια άλλη, ανακοίνωσε το Ισραήλ

«Σύμφωνα με την εκτίμηση» ιατροδικαστικών και «στη βάση πληροφοριών που έχουμε και τα ιατροδικαστικά ευρήματα», ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας «δολοφονήθηκαν βάρβαρα κατά την αιχμαλωσία τους τον Νοέμβριο του 2023 από τους τρομοκράτες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω X.

Η Χαμάς λέει πως ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας, αντίστοιχα τεσσάρων ετών και 8,5 μηνών όταν απήχθησαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ την 7η Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ο πατέρας των παιδιών Γιαρντέν Μπίμπας, που απήχθη και κρατείτο χωριστά, απελευθερώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Επιπλέον, το πτώμα της γυναίκας που παραδόθηκε χθες δεν είναι αυτό της μητέρας τους Σίρι Μπίμπας ούτε αναγνωρίστηκε πως ανήκει σε κάποια άλλη ισραηλινή όμηρο. Πρόκειται για πτώμα «άγνωστης», πρόσθεσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, καταγγέλλοντας «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε με τη Χαμάς.

