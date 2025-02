Τραμπ στη συνάντηση με Μακρόν: Περιμένω τον Ζελένσκι για τις σπάνιες γαίες – Συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο

Ο Γάλλος ηγέτης είχε φτάσει και λίγο νωρίτερα στον Λευκό Οίκο όπου συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των G7, στο πλευρό μάλιστα του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Ήταν μια ανεπίσημη παρουσία και γι' αυτό έγινε δεκτός από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και όχι τον πρόεδρο.

TUG OF WAR: President Trump and French President Macron engage in a tense handshake as the French leader arrives at the White House for meetings. pic.twitter.com/UvXwLNlSyI