H Under Armour σας προσκαλεί στον OΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού!

Τρέξτε με την Under Armour στον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού

Η Under Armour καλεί το κυπριακό κοινό να τρέξει με την εταιρική της ομάδα στον δημοφιλή Primetel 5KM Corporate Race, το Σάββατο 22 Μαρτίου, η ώρα 09:00 το πρωί. Στον Primetel 5KM Corporate Race συμμετέχουν πάνω από 250 εταιρικές ομάδες και περισσότεροι από 10.000 δρομείς.

Γίνε Μέλος της #UARunningTeam!

Η ομάδα της Under Armour θα αποτελείται από 40 δρομείς, που θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν το brand στον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού!

Πώς μπορείς να συμμετέχεις;

👉 Κάνε αγορές αξίας 60€ και άνω από το κατάστημα Under Armour στο My Mall Λεμεσού και εξασφάλισε τη θέση σου στην ομάδα!

Διαδικασία Εγγραφής:

Επισκέψου το κατάστημα Under Armour στο My Mall Λεμεσού μέχρι τις 12 Μαρτίου 2025.

Με αγορές 60€+, εξασφαλίζεις τη συμμετοχή σου με την ομάδα της Under Armour!



Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει δώρο και το επίσημο μπλουζάκι της διοργάνωσης από την Under Armour

Οργανωτικές λεπτομέρειες:

Το σημείο συνάντησης της ομάδας μας, το Σάββατο 22 Μαρτίου θα είναι στις 08:00 π.μ στο Sponsors Village του Μαραθωνίου Λεμεσού, στο ειδικό Under Armour Kiosk. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εκεί για να παραλάβουν τα μπλουζάκια συμμετοχής.

Σας προσκαλούμε να γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας, να γνωρίσετε τις κορυφαίες τεχνολογίες σε ρούχα και παπούτσια στα καταστήματα Under Armour και να τρέξετε με την Under Armour στον OΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού.