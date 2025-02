Ιάπωνας είδε ζευγάρι να καπνίζει σε χιονοδρομικό κέντρο και «εξερράγη» - Δείτε το βίντεο με τα 16 εκατ. views

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ και έχει περισσότερα από 16 εκατομμύρια views, φαίνεται ο άγνωστος άνδρας από την Ιαπωνία να πλησιάζει φωνάζοντας στο ζευγάρι «μην καπνίζετε, δεν είναι ευγενικό».

Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα με το τσιγάρο ζήτησε συγγνώμη, ο οργισμένος Ιάπωνας συνέχισε τις φωνές λέγοντας «συγγνώμη; Τι συγγνώμη;» με αποτέλεσμα να «εκραγεί» και η γυναίκα: «συγχώρεσε με. Δεν το ήξερα. Μην φωνάζεις».

Στο σημείο εκείνο παρενέβη ο άνδρας που ήταν μαζί με τη γυναίκα λέγοντας «μην της φωνάζεις, δεν το γνώριζε».



«Δεν το γνώριζε;» είπε ο έξαλλος Ιάπωνας, «όχι, είναι η πρώτη της φορά εδώ» απάντησε ο άνδρας από την Αυστραλία.



Όταν, δε, ο Ιάπωνας αποκάλεσε «μαλ...» το ζευγάρι, η γυναίκα του απάντησε «γαμ...ος τρελός» πυροδοτώντας νέο γύρο έντασης. «Τι είπες; Τι είπες;» φώναξε ξανά ο Ιάπωνας με τον σύντροφο της γυναίκας να του απαντά «αν την ακουμπήσεις θα σε χτυπήσω. Δεν μιλάμε έτσι σε μια γυναίκα»



«Κι εσύ να μην καπνίζεις» έληξε τον λεκτικό καβγά ο Ιάπωνας.





