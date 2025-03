Αεροσκάφος έπιασε φωτιά στον αέρα, στις ΗΠΑ – Δείτε βίντεο

Λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Νιούαρκ στο Νιου Τζέρσεϊ, το αεροπλάνο έπιασε φωτιά λόγω πουλιών που μπήκαν στον κινητήρα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Fox News πως άκουσαν μία δυνατή έκρηξη πριν τη φωτιά.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

🚨🚨 You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

📸 by @KProcrastinator pic.twitter.com/XR1hhEQ6sy