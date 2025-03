Video: Στην Ντάουνινγκ Στριτ ο Ζελένσκι – Θα σταθούμε δίπλα σας είπε ο Στάρμερ, υπολογίζουμε στη στήριξη σας απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ουκρανός Πρόεδρος όπου έχει συζητήσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, που θα συνεδριάσουν αύριο Κυριακή στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αμέσως μετά την άφιξη του, δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από τους Βρετανούς δημοσιογράφους για την επεισοδιακή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τις σχέσεις της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ στις οποίες όμως απέφυγε να απαντήσει.

