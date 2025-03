Πρέσβης ΗΠΑ: «Καθοριστικός ο ρόλος αμερικανικών επενδύσεων στην Κύπρο»

Η κ. Ντέιβις μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος με θέμα "ΗΠΑ – Κύπρος: Ενίσχυση Εμπορικών και Οικονομικών Δεσμών", κατά την οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, μίλησε με θερμά λόγια για τη μακροχρόνια και επιτυχή σχέση της επιχειρηματικής κοινότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με μεγάλες επιχειρήσεις αμερικανικών συμφερόντων.

Όπως αναφέρεται η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, και ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Γιώργο Μ. Λεπτό, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγητή Παντελή Σκλιά και την κ. Davis.

Το πάνελ της εκδήλωσης, που συντόνισε ο Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης, περιλάμβανε τις τοποθετήσεις της κας Davis, του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Invest Cyprus, Μάριου Ταννούση, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του US Chamber of Commerce Cyprus και Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης & Fintech Γιάννη Γεωργούλα και του Συνιδρυτή των Kinisis Ventures Ltd. & KV Fund Investment Advisory Committee Ανδρέα Παναγή.

Οι ομιλητές, αναφέρεται, ανέλυσαν τις προοπτικές και τις προκλήσεις για τις start-up επιχειρήσεις, την ανάγκη θεσμικής και οικονομικής στήριξης, καθώς και τον ρόλο των ερευνητικών κέντρων αριστείας στην οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή εξωστρέφεια της Κύπρου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σημειώνεται πως η Πρέσβης των ΗΠΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη θερμή υποδοχή, που έχει πάντα στην Πάφο, και τη ζωηρή ανταλλαγή απόψεων, ενώ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, ανανεώνοντας τη δέσμευση του Πανεπιστημίου να συνεχίσει να προάγει τον διάλογο και τη συνεργασία σε καίρια ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ