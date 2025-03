Ευρωκοινοβούλιο: Έρευνα για νέο σκάνδαλο – Σφραγίστηκαν γραφεία, μια σύλληψη

Συγκεκριμένα, σφραγίστηκαν τα γραφεία που έχουν διατεθεί σε δύο κοινοβουλευτικούς βοηθούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της έρευνας, που αποκάλυψε σήμερα η βελγική εφημερίδα «Le Soir», σχετικά με τη δωροδοκία από λομπίστες της κινεζικής εταιρείας Huawei σε μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να προωθήσουν την εμπορική πολιτική της κινεζικής εταιρείας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Βελγίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώθηκε για την κατάσταση, η έρευνα συνεχίζεται, ενώ ένας επιπλέον ύποπτος συνελήφθη στη Γαλλία κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του.

«Κανένα σχόλιο σχετικά με την έρευνα» απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομάς Ρενιέ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συλλήψεις.

Ο ίδιος, έπειτα από ερωτήσεις δημοσιογράφων, μίλησε για την εμπλεκόμενη εταιρεία, λέγοντας: «Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι η ασφάλεια των δικτύων 5G είναι προφανώς ζωτικής σημασίας για την οικονομία μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην ανακοίνωσή μας του 2023, η Επιτροπή εκτίμησε ότι η HUAWEI αντιπροσωπεύει ουσιωδώς υψηλότερους κινδύνους από άλλους προμηθευτές 5G. Και γι' αυτό η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις που να περιορίζουν ή να αποκλείουν τη Huawei από τα δίκτυα 5G τους».

Η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, στο πλαίσιο έρευνας για νέο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετέδωσε το Politico.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι διεξάγεται έρευνα σχετικά με προκαταρκτικές κατηγορίες για ενεργό διαφθορά, πλαστογράφηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος της βελγικής εισαγγελίας.

🚨 BREAKING: Belgian federal police conducted raids in the early hours of this morning, as part of a corruption probe involving the European Parliament.



Full story: https://t.co/EGksekcj1C pic.twitter.com/Mc83uJihxW