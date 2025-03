Πέθανε σε ηλικία 76 ετών θρύλος της πυγμαχίας – «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες» - Δείτε φωτογραφία και βίντεο

George Foreman, one of the most influential and recognizable boxers of all time, died Friday, his family announced on his social media account. He was 76.



Έχασε τον πρώτο του τίτλο από τον Μοχάμεντ Άλι στον περίφημο αγώνα τους Rumble in the Jungle το 1974. Όμως η επαγγελματική του καριέρα στην πυγμαχία είχε 68 νοκ άουτ νίκες, σχεδόν διπλάσιες από εκείνες του Άλι. Έχασε πέντε αγώνες κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Φόρμαν κέρδισε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βαρών το 1973 και στη συνέχεια το έκανε ξανά το 1994, όταν ήταν 45 ετών. Αποσύρθηκε από το άθλημα το 1997.

Η οικογένειά του ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής: «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες.

«Ευσεβής ιεροκήρυκας, αφοσιωμένος σύζυγος, στοργικός πατέρας και περήφανος παππούς και προπάππους, έζησε μια ζωή που χαρακτηρίστηκε από ακλόνητη πίστη, ταπεινότητα και σκοπό».

Στην ανακοίνωση προστίθεται: «Ανθρωπιστής, Ολυμπιονίκης και δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, ήταν βαθιά σεβαστός - μια δύναμη για το καλό, ένας άνθρωπος με πειθαρχία, πεποίθηση και προστάτης της κληρονομιάς του, που αγωνιζόταν ακούραστα για να διατηρήσει το καλό του όνομα - για την οικογένειά του», αναφέρει η οικογένεια, περιγράφοντας τον Φόρμαν σε ανάρτηση στο Instagram.

Ενώ ήταν ένα οικείο όνομα στην αθλητική του καριέρα, ο Φόρμαν έγινε επίσης γνωστός για το εμβληματικό George Foreman Grill (ψησταριά), το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι αγόρασαν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών από τότε που βγήκε στην αγορά το 1994.

Ο Φόρμαν έχει δώδεκα παιδιά. Πέντε από τους γιους του έχουν το όνομα Τζορτζ.

Ο ίδιος εξήγησε στον ιστότοπό του ότι τους έδωσε το όνομά του για να «έχουν πάντα κάτι κοινό».

«Τους λέω: «Αν ένας από εμάς ανέβει, τότε θα ανέβουμε όλοι μαζί»», εξήγησε. «Και αν ένας πέσει, θα πέσουμε όλοι μαζί!"»

Ο πυγμάχος με ύψος 1,93 μ., από υποβαθμισμένη συνοικία του Χιούστον (Τέξας), θα έχανε όμως τον τίτλο του, νικημένος από τον Μοχάμεντ Αλί, το 1974, στην πρωτεύουσα της σημερινής ΛΔ Κονγκό, μπροστά σε 100.000 θεατές, έπειτα από 15 γύρους, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την αντοχή, την τεχνική και την τακτική του μεγάλου αντιπάλου του.

Για πολλούς, αυτός παραμένει ο καλύτερος αγώνας πυγμαχίας που διεξήχθη ποτέ.

Δείτε στιγμιότυπα από το Rumble in the Jungle το 1974 με τον Μοχάμεντ Άλι

Ο Τζορτζ Φόρμαν, πυγμάχος με σχεδόν υπεράνθρωπη δύναμη, αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής κόσμου το 1973, νικώντας τον Τζο Φρέζιερ, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968.

Στις 28 Απριλίου του 2023 βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες και ταινία αφιερωμένη στον “Big George Foreman”.

Η “Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World” όπως είναι ο πλήρης τίτλος, βασίζεται στην αληθινή ιστορία της ζωής σαν παραμύθι του “Big George”. Η παιδική ηλικία και η φτώχεια, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Mexico City το 1968, η στροφή του στην επαγγελματική πυγμαχία, οι μεγάλες του μάχες, ο Muhammad Ali, η κατάρρευση και η στροφή στον Χριστιανισμό, η μεγάλη επιστροφή μετά από 10 χρόνια, και το … George Foreman Grill που τον έκανε πλούσιο.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Κρις Ντέιβις (Judas and the Black Messiah) ως Φόρμαν και ο κάτοχος βραβείου Όσκαρ Φόρεστ Γουίτακερ (Καλύτερου Ηθοποιού, Last King of Scotland, 2006) ως ο προπονητής του Φόρμαν και μέντοράς του, ο Ντοκ Μπρόντους.

