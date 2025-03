Μιανμάρ: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τον φονικό σεισμό - 144 νεκροί, φόβοι για χιλιάδες θύματα

Ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (ακολούθησε 12′ αργότερα και δεύτερος σεισμός 6,4 Ρίχτερ) προκάλεσε μαζικές καταστροφές στη χώρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη γειτονική Ταϊλάνδη αλλά και σε περιοχές της Κίνας και της Ινδίας.

Ο πρώτος επίσημος απολογισμός από τη χούντα της Μιανμάρ κάνει λόγο για 144 νεκρούς και 732 τραυματίες, ωστόσο, υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες θύματα, καθώς πολλά κτίρια και υποδομές έχουν καταρρεύσει.

«Οι ζημιές είναι τεράστιες. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, αλλά είναι τουλάχιστον εκατοντάδες», δήλωσε στο BBC διασώστης στην πόλη Μανταλέι, που είναι δίπλα στο επίκεντρο του σεισμού.

Οι εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ σοκάρουν. Σε βίντεο διακρίνονται κτίρια να πέφτουν σαν χάρτινοι πύργοι, το ιστορικό βασιλικό παλάτι να ισοπεδώνετα και μία γέφυρα 90 ετών να διαλύεται.

At least 20 people have died after Shwe Boan Shein Mosque in Mandalay collapsed today’s earthquake. Many are still believed to be trapped under the debris,



Built in the 18th century, Shwe Boan Shein Mosque is a historic religious site and one of the oldest mosques in Mandalay. pic.twitter.com/kfItxkr49L