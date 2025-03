«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Κυρίως, για τη διεθνή ασφάλεια, πρέπει να έχουμε τη Γροιλανδία», επανέλαβε για πολλοστή φορά μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Αν δείτε τους θαλάσσιους διαύλους, έχουμε κινεζικά και ρωσικά πλοία παντού (…) δεν βασιζόμαστε στη Δανία ή σε οποιονδήποτε άλλον να φροντίσει αυτήν την κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, που έφτασε λίγο νωρίτερα στην αμερικανική βάση του Πιτούφικ, στον βορρά της Γροιλανδίας, είπε ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Αρκτικής θα συνεχίζει να αυξάνεται τις επόμενες δεκαετίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Τραμπ δεν θα σταματήσει τις προσπάθειές του να θέσει υπό τον έλεγχό του το νησί.

Ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και ο Βανς του λέει... «εδώ κάνει ψοφόκρυο»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στην αμερικανική βάση του Πιτούφικ

Ο Βανς χαιρέτισε τους Αμερικανούς στρατιώτες που υπηρετούν σε αυτήν την απομονωμένη βάση, 1.200 χιλιόμετρα βορείως του Αρκτικού Κύκλου, και τους ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες τους. «Ο πρόεδρος ενδιαφέρεται πραγματικά για την ασφάλεια της Αρκτικής, όπως όλοι ξέρετε και αυτό θα μεγαλώνει συνεχώς τις επόμενες δεκαετίες», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

«Eδώ κάνει ψοφόκρυο και κανείς δε μου το είπε»

Κατά την άφιξή του στη βάση, ο Βανς σχολίασε ότι «εδώ κάνει ψοφόκρυο και κανείς δε μου το είπε», προκαλώντας τα γέλια των παραβρισκόμενων. Η θερμοκρασία στο Πιτούφικ ήταν -19 βαθμοί Κελσίου.

U.S. Vice President J.D. Vance joked about the cold weather upon arriving at Pituffik Space Base in Greenland, telling servicemembers in the cafeteria, “It’s cold as shit here; nobody told me.” pic.twitter.com/RGNvN9JQDz