Η γυναίκα βρισκόταν ξαπλωμένη σε φορείο, περιστοιχισμένη από το ιατρικό προσωπικό, το οποίο της παρείχε τις απαραίτητη φροντίδα για να φέρει στον κόσμο το παιδί της κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, σύμφωνα με το BBC.

Footage during the earthquake in #Bangkok a baby was born in the park 😭 Waht a story to tell ‘’ I was born during the earthquake ‘’ #แผ่นดินไหว #earthquake #myanmarearthquake #bangkokearthquake #ตึกถล่ม pic.twitter.com/7E0FdzfPEf