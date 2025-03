Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί μετά τα 7,7 Ρίχτερ σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη – Φόβοι για πάνω από 10.000

Στην περιοχή Μανταλάι στο κέντρο της χώρας και κοντά στο επίκεντρο του σεισμού οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 694. Τουλάχιστον 1.670 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 68 αγνοούνται.

Ο αριθμός των νεκρών σημείωσε απότομη αύξηση σε σχέση με τους 144 νεκρούς που ανέφεραν νωρίτερα οι Αρχές.

Στην πρωτεύουσα Νάι Πι Τάου ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 94. Τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κιαούκ και 18 στη Σαγκαΐνγκ.

«Υποδομές όπως δρόμοι, γέφυρες και κτίρια επηρεάστηκαν, οδηγώντας σε απώλειες και τραυματισμούς πολιτών. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται επί του παρόντος σε τις πληγείσες περιοχές», ανέφερε η χούντα σε ανακοίνωση που εξέδωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Άλλοι εννιά θάνατοι έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στη γειτονική Ταϊλάνδη, όπου κατέρρευσε ουρανοξύστης λόγω του σεισμού. Ακόμα 101 αγνοούνται στην Μπανγκόκ, κυρίως εργάτες που παγιδεύτηκαν στα ερείπια του υπό ανέγερση ουρανοξύστη 33 ορόφων που κατέρρευσε.

Περισσότεροι από 400 κάτοικοι της Μπανγκόκ κατασκήνωσαν σε πάρκα της πόλης, φοβούμενοι να περάσουν τη νύχτα στα σπίτια τους.

«Θα κάνουμε τα πάντα, δεν θα παραιτηθούμε από το να σώσουμε ζωές, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ Τσαντχαρτ Σιττιπούντ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε ότι δεν είχε λάβει κάποια αναφορά για θάνατο Κινέζων πολιτών, οι οποίοι να σκοτώθηκαν κατά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Μιανμάρ.

Ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε την κεντρική Μιανμάρ μπορεί να ξεπεράσει τους 10.000, εκτίμησε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το USGS εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον εκτιμώμενο αριθμό των νεκρών από τον σεισμό, υποδεικνύοντας «υψηλά θύματα και εκτεταμένες ζημιές». Επίσης εκτίμησε ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Η Μιανμάρ συγκλονίστηκε στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 στην Ελλάδα) από σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, προερχόμενος από εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα μετασεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, απηύθυνε μια σπάνια έκκληση για παγκόσμια βοήθεια.

«Θα ήθελα να καλέσω οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε οργάνωση ή οποιονδήποτε στη Μιανμάρ να έρθει και να βοηθήσει. Σας ευχαριστώ», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας ότι “άνοιξε όλους τους δρόμους για την ξένη βοήθεια”.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) έχουν υποσχεθεί στήριξη, όπως και η Κίνα.

Ήδη μία κινεζική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, η οποία αποτελείται από 37 άτομα, έφτασε στη Μιανμάρ για να συνδράμει στις τρέχουσες προσπάθειες, ανέφερε το κρατικό CCTV.

Η Ινδία έστειλε μια ομάδα διάσωσης και ιατρικής περίθαλψης στη Μιανμάρ μαζί με επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών S. Jaishankar στο X.

Μια πτήση της ινδικής πολεμικής αεροπορίας που μεταφέρει επείγουσα βοήθεια, από κουβέρτες μέχρι τρόφιμα, βρίσκεται καθ’ οδόν, ανέφερε.

«Η Ινδία αποστέλλει την πρώτη δόση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας για το λαό της Μιανμάρ», έγραψε στο X.

«Μια ομάδα έρευνας και διάσωσης και μια ιατρική ομάδα συνοδεύουν επίσης αυτή την πτήση», έγραψε ο Jaishankar, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία δεκάδων εργαζομένων των δυνάμεων αντιμετώπισης καταστροφών που φορτώνουν προμήθειες σε ένα αεροπλάνο.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ακολουθήσει περισσότερη βοήθεια», προσέθεσε.

🇮🇳 dispatches first tranche of urgent humanitarian aid for the people of Myanmar. @IAF_MCC C-130 is carrying blankets, tarpaulin, hygiene kits, sleeping bags, solar lamps, food packets and kitchen set. A search & rescue team and medical team is also accompanying this flight.… https://t.co/ONzOsHFSp2 pic.twitter.com/0p3OtTIlj5