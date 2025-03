Video με όμηρο της Χαμάς να εκλιπαρεί γονατιστός την απελευθέρωσή του - «Θέλω να φύγω από εδώ!»

Το βίντεο διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά.

Δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί η ημερομηνία κατά την οποία βιντεοσκοπήθηκε ο όμηρος που ονομάζεται Ελκάνα Μποχμπότ.

Ο όμηρος μιλάει εβραϊκά, υψώνει τα χέρια του και ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση να φροντίσει για την απελευθέρωσή του.

Διαβεβαιώνει μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του βίντεο ότι ο ίδιος ζήτησε να γυρίσει το βίντεο και δεν πιέστηκε από τη Χαμάς.



«Δεν καταλαβαίνετε; Θέλω να φύγω από εδώ!» λέει. «Μου λείπει η γυναίκα μου, ο γιος μου. Όλοι. Η οικογένειά μου. Πάρτε με από εδώ. Δούλεψα για δεκαπέντε χρόνια. με την Histadrut. Ποτέ δεν ζήτησα τίποτα. Τίποτα», λέει αναφερόμενος στην ισραηλινή εργατική συνομοσπονδία ζητώντας της να αναλάβει δράση.



«Βγάλατε έξω τις γυναίκες στρατιώτες. Βγάλατε έξω τους ηλικιωμένους. Βγάλατε έξω τους νέους. Τους βγάλατε όλους. Τι θα γίνει με εμάς;», λέει με δάκρυα στα μάτια.



Ακόμη, λέει ότι ακούει εκρήξεις όλη μέρα ενώ απορρίπτει την ιδέα ότι ο στρατός μπορεί να διασώσει ομήρους με τη βία.

Προς το τέλος του βίντεο, μάλιστα, ο Μποχμπότ γονατίζει, παρακαλώντας για την απελευθέρωσή του.

The family of Elkana Bohbot gave permission to publish the propaganda video released by Hamas a short time ago.



Statement from Elkana's family:



"We are anxious and worried. How much longer can Elkana survive in the hell of Gaza?



We implore the Israeli public in the strongest… pic.twitter.com/oaWedwJlzI