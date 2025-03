Ταϊλάνδη: Μάχη επιβίωσης στην πισίνα ουρανοξύστη - Συγκλονιστικό βίντεο από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ

Η εικόνα είναι συγκλονιστική: ένας άνδρας βρίσκεται στην άκρη της πισίνας ενός ουρανοξύστη, όταν ξαφνικά ξεσπά ο ισχυρός σεισμός. Το κτίριο αρχίζει να πάλλεται, και η πισίνα μετατρέπεται σε μια ορμητική μάζα νερού. Μεγάλα κύματα ξεσπούν από τις πλευρές, καθώς ο άνδρας προσπαθεί να παραμείνει όρθιος και να αποφύγει την παράσυρση από το κύμα.

Η σύντροφός του, που καταγράφει το σκηνικό είναι σε κατάσταση σοκ, φοβούμενη πως τα κύματα θα τον ρίξουν από την πισίνα του ρετιρέ. Ο αέρας γεμίζει από τη βοή του νερού και τον βουβό ήχο του σεισμού που ταράζει όλη την πόλη. Η Μπανγκόκ απλώνεται στο φόντο, με τους ουρανοξύστες να λικνίζονται ελαφρά δημιουργώντας σκηνικό που θυμίζει ταινία καταστροφής.

«Τη μια στιγμή ζεις τις καλύτερες στιγμές της ζωή σου και την επόμενη είσαι κολλημένος στην κορυφή ενός ουρανοξύστη κατά τη διάρκεια ενός σεισμού», έγραψε η γυναίκα που ανέβασε το βίντεο.

Νερά από πισίνα σε ταράτσα που ξεχείλισε μετά τα 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ σάρωσαν πεζούς



Στιγμές τρόμου έζησαν κάτοικοι σε πόλη της νοτιοδυτικής επαρχίας της Γιουνάν στην Κίνα όταν ξεχείλισε το νερό πισίνας σε ταράτσα κτηρίου λόγω του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ που έχει αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς.



Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το νερό από την πισίνα έπεσε με δύναμη στον δρόμο παρασύροντας σαν παλίρροια όσους έτυχε να βρίσκονταν στο σημείο.

