Ιαπωνία: Αλυσίδα φαστ φουντ κλείνει προσωρινά εκατοντάδες εστιατόρια καθώς βρέθηκαν αρουραίος και έντομο σε φαγητά της

Η Sukiya, που φημίζεται για το γκιουντόν της (πιάτο με βοδινό κρέας) ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της, αναφέροντας ότι βρέθηκε ένα έντομο σε ένα από τα εστιατόριά της στο Τόκιο. Είχε προηγηθεί, δύο μήνες νωρίτερα, το επεισόδιο με τον αρουραίο σε άλλο εστιατόριο.

After a customer's photo of a dead mouse in their soup went viral, Japanese netizens trolled Sukiya on Google Maps by renaming the branch where the incident took place, adding a mouse emoji and "Disneyland branch." https://t.co/l4DW1cG0nc pic.twitter.com/CwMgvPOPWx