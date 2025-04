Νέα προειδοποίηση για το Ιράν: «Δεν απέχει πολύ από το να αποκτήσει ατομική βόμβα»

«Είναι σαν παζλ, έχουμε τα κομμάτια και θα μπορούσαν τελικά μια μέρα να τα ενώσουν. Απομένει κάποιος δρόμος να διανύσουν μέχρι να φτάσουν εκεί. Αλλά δεν απέχουν πολύ, πρέπει να το παραδεχτούμε», είπε. «Δεν αρκεί να λέτε στη διεθνή κοινότητα ότι δεν έχετε πυρηνικά όπλα για να σας πιστέψουν. Πρέπει να μπορούμε να το επαληθεύσουμε», πρόσθεσε.

Rafael Grossi, Director General of the #IAEA, is meeting and holding talks with Seyed Abbas Araghchi, Iran’s Minister of Foreign Affairs.#Iran #nuclear pic.twitter.com/LlBywjYxgF